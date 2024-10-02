Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Лугано» – «ХИК», Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лугано» – «ХИК», Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «Арена Тун» состоится матч первого тура Лиги Конференций между швейцарским клубом «Лугано» и финским «ХИК». Обе команды демонстрируют стабильную игру на старте сезона и будут стремиться закрепить успех на групповом этапе еврокубков.

    «Лугано»

    «Лугано» показывает уверенную игру в последних матчах. В последних 5 встречах команда забила 8 голов и пропустила всего 4, что указывает на хорошо сбалансированную игру как в атаке, так и в защите. В последних матчах Суперлиги Швейцарии «Лугано» одержал победу над «Винтертуром» (2:1) и сыграл вничью с «Сьоном» (0:0). Их средняя результативность составляет 1,60 гола за игру, а пропускают они в среднем по 0,80 гола. Команда старается использовать преимущество домашнего поля, не проигрывая в 5 последних матчах. Однако «Лугано» иногда испытывает трудности с реализацией моментов против команд, которые хорошо обороняются.

    Последние матчи «Лугано»:

    • «Лугано» 2:1 «Винтертур»
    • «Сьон» 0:0 «Лугано»
    • «Лозанна» 1:2 «Лугано»
    • «Рапперсвиль-Йона» 1:3 «Лугано»
    • «Лугано» 1:1 «Санкт-Галлен»

    «ХИК»

    «ХИК» также демонстрирует неплохие результаты на старте сезона. В последних 5 матчах команда забила 8 голов и пропустила 6, что указывает на хорошую атакующую активность, но определенные проблемы в обороне. Финский клуб стабильно забивает в Лиге Конференций, забив в 4 последних матчах турнира. Тем не менее, «ХИК» не отличается стабильной игрой в защите, что привело к пропущенным мячам в 3 последних играх турнира. В чемпионате Финляндии команда также играет неровно, что подтверждает ничья с «ВПС» (1:1) и поражение от «Ильвеса» (0:1).

    Последние матчи «ХИК»:

    • «ХИК» 0:1 «Ильвес»
    • «ВПС» 1:1 «ХИК»
    • «ХИК» 2:2 «СИК»
    • «ВПС» 1:3 «ХИК»
    • «ХИК» 2:1 «КИ Клаксвик»

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее в официальных турнирах, что делает матч еще более непредсказуемым. Обе стороны будут стремиться адаптироваться к стилю игры соперника с первых минут, что может привести к осторожному началу встречи.

    Статистика

    «Лугано»

    • Средняя результативность: 1.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • Не проигрывает в 5 последних матчах

    «ХИК»

    • Средняя результативность: 1.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • Забивает в 13 из 15 последних матчей

    Прогноз на матч «Лугано» – «ХИК»

    Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать равного противостояния. «Лугано» постарается использовать преимущество домашнего поля, но их нестабильная реализация моментов может сыграть на руку «ХИКу», который демонстрирует хорошую атакующую активность. С большой вероятностью, матч будет напряженным и с голами с обеих сторон, так как оба коллектива имеют в составе сильных нападающих.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – результативная ничья с голами обеих команд.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2024 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+