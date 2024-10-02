Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Омония» – «Викингур», Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Омония» – «Викингур», Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «ГСП Стэдиум» состоится матч первого тура Лиги Конференций между кипрской командой «Омония» и исландским клубом «Викингур». Обе команды показывают высокую результативность на старте сезона и намерены использовать свои сильные стороны для успешного начала группового этапа.

    «Омония»

    «Омония» подходит к матчу после неоднозначных выступлений в последних встречах. Команда забила 7 голов в последних 5 играх, но при этом пропустила 5. Их атака действует неплохо, однако слабая оборона иногда ставит команду в трудное положение. В прошлом туре Лиги Конференций они проиграли «Зире» со счетом 0:1, что указывает на нестабильность в играх на выезде. Тем не менее, на своем поле «Омония» показывает высокий уровень, выиграв 6 последних домашних встреч, что придаeт команде уверенность перед предстоящим матчем.

    Последние матчи «Омонии»:

    «Викингур»

    «Викингур» демонстрирует яркую и результативную игру. В последних 5 матчах команда забила 15 голов и пропустила лишь 4, что говорит о надежности их обороны и эффективности атаки. В еврокубках исландцы не проигрывают в 5 матчах подряд, что делает их уверенными в своих силах перед стартом нового турнира. «Викингур» отличается хорошей организацией игры, что позволяет им уверенно выступать как дома, так и на выезде. Несмотря на это, клуб иногда испытывает трудности против организованных соперников, как показали их последние ничьи.

    Последние матчи «Викингур»:

    • «Валюр» 2:3 «Викингур»
    • «Викингур» 3:0 «Хафнарфьордур»
    • «Акюрейри» 2:0 «Викингур»
    • «Филкир» 0:6 «Викингур»
    • «КР Рейкьявик» 0:3 «Викингур»

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались в официальных матчах. Это их первая встреча, что создает определенную неопределенность в плане тактики и подхода. Обе стороны будут стремиться адаптироваться к стилю игры соперника, что может отразиться на начале поединка.

    Статистика

    «Омония»

    • Средняя результативность: 1.40 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • Победа в 6 последних домашних матчах

    «Викингур»

    • Средняя результативность: 3.00 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 15 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • Забивает в 5 из 7 последних матчей

    Прогноз на матч «Омония» – «Викингур»

    Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать активного и результативного матча. «Омония» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, однако их уязвимость в обороне может сыграть на руку «Викингуру», который показывает отличные показатели в атаке. Исландская команда выглядит более организованной и сбалансированной, что может дать им преимущество в данном поединке. Ожидается, что «Викингур» сможет навязать свою игру и добиться положительного результата.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Победа «Викингур» – коэффициент 2.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Викингур» за коэффициент 2.40.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Викингур Рейкьявик» с минимальным преимуществом в результативном матче.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Викингур Рейкьявик» за коэффициент 9.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2024 12:28
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+