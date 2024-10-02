3 октября 2024 года на стадионе «Групама Арена» пройдет матч второго тура Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Тоттенхэмом». Обе команды стремятся к победе после неудач в стартовых матчах.
«Ференцварош» начал групповой этап Лиги Европы с поражения от «Андерлехта» (1:2), однако в последних матчах демонстрирует уверенность, включая победу над «Академией Пушкаша» (3:0). В последних пяти встречах команда забила 12 голов, что говорит о сильной атаке. Однако защита тоже иногда дает сбои, что может создать проблемы в предстоящем матче.
Последние матчи «Ференцвароша:
- 29 сентября 2024: «Ференцварош» 3:0 «Академия Пушкаша»
- 25 сентября 2024: «Андерлехт» 2:1 «Ференцварош»
- 20 сентября 2024: «Ференцварош» 3:1 «МТК»
- 15 сентября 2024: «Ференцварош» 3:0 «Будафок»
- 07 сентября 2024: «Ференцварош» 2:0 «Balatonfüredi»
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» уверенно стартовал в Лиге Европы, одержав победу над «Карабахом» (3:0) и показывая сильную игру в Премьер-лиге. Команда отличается хорошей атакой, забивая в среднем 2.20 гола за игру. Защита также выглядит надежной, пропуская всего 0.60 гола за матч. Это делает «Тоттенхэм» явным фаворитом.
Последние матчи «Тоттенхэма:
- 29 сентября 2024: «Манчестер Юнайтед» 0:3 «Тоттенхэм»
- 26 сентября 2024: «Тоттенхэм» 3:0 «Карабах»
- 21 сентября 2024: «Тоттенхэм» 3:1 «Брентфорд»
- 18 сентября 2024: «Тоттенхэм» 0:1 «Арсенал»
- 14 сентября 2024: «Тоттенхэм» 2:0 «Саутгемптон»
Личные встречи
Команды не встречались ранее на официальном уровне, что добавляет интриги к предстоящему матчу. Учитывая игровую мощь и форму, «Тоттенхэм» может оказаться фаворитом.
Статистика
«Ференцварош»
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
«Тоттенхэм»
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
Прогноз на матч
С учетом текущей формы обеих команд, «Тоттенхэм» выглядит предпочтительнее. Однако на поле «Ференцварош» может создать трудности.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Тоттенхэма» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет: Учитывая статистику, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Тоттенхэма».
Рекомендация: 2:1 в пользу «Тоттенхэма» за 8.00.