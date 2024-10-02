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    • Прогноз на точный счет матча «Ференцварош» – «Тоттенхэм», Лига Европы, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ференцварош» – «Тоттенхэм», Лига Европы, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «Групама Арена» пройдет матч второго тура Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Тоттенхэмом». Обе команды стремятся к победе после неудач в стартовых матчах.

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» начал групповой этап Лиги Европы с поражения от «Андерлехта» (1:2), однако в последних матчах демонстрирует уверенность, включая победу над «Академией Пушкаша» (3:0). В последних пяти встречах команда забила 12 голов, что говорит о сильной атаке. Однако защита тоже иногда дает сбои, что может создать проблемы в предстоящем матче.

    Последние матчи «Ференцвароша:

    • 29 сентября 2024: «Ференцварош» 3:0 «Академия Пушкаша»
    • 25 сентября 2024: «Андерлехт» 2:1 «Ференцварош»
    • 20 сентября 2024: «Ференцварош» 3:1 «МТК»
    • 15 сентября 2024: «Ференцварош» 3:0 «Будафок»
    • 07 сентября 2024: «Ференцварош» 2:0 «Balatonfüredi»

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» уверенно стартовал в Лиге Европы, одержав победу над «Карабахом» (3:0) и показывая сильную игру в Премьер-лиге. Команда отличается хорошей атакой, забивая в среднем 2.20 гола за игру. Защита также выглядит надежной, пропуская всего 0.60 гола за матч. Это делает «Тоттенхэм» явным фаворитом.

    Последние матчи «Тоттенхэма:

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее на официальном уровне, что добавляет интриги к предстоящему матчу. Учитывая игровую мощь и форму, «Тоттенхэм» может оказаться фаворитом.

    Статистика

    «Ференцварош»

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    «Тоттенхэм»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    Прогноз на матч

    С учетом текущей формы обеих команд, «Тоттенхэм» выглядит предпочтительнее. Однако на поле «Ференцварош» может создать трудности.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Тоттенхэма» за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет: Учитывая статистику, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Тоттенхэма».

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Тоттенхэма» за 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 10:47
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