3 октября 2024 года на стадионе «Групама Арена» пройдет матч второго тура Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Тоттенхэмом». Обе команды стремятся к победе после неудач в стартовых матчах.

«Ференцварош»

«Ференцварош» начал групповой этап Лиги Европы с поражения от «Андерлехта» (1:2), однако в последних матчах демонстрирует уверенность, включая победу над «Академией Пушкаша» (3:0). В последних пяти встречах команда забила 12 голов, что говорит о сильной атаке. Однако защита тоже иногда дает сбои, что может создать проблемы в предстоящем матче.

Последние матчи «Ференцвароша:

29 сентября 2024: «Ференцварош» 3:0 «Академия Пушкаша»

25 сентября 2024: «Андерлехт» 2:1 «Ференцварош»

20 сентября 2024: «Ференцварош» 3:1 «МТК»

15 сентября 2024: «Ференцварош» 3:0 «Будафок»

07 сентября 2024: «Ференцварош» 2:0 «Balatonfüredi»

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» уверенно стартовал в Лиге Европы, одержав победу над «Карабахом» (3:0) и показывая сильную игру в Премьер-лиге. Команда отличается хорошей атакой, забивая в среднем 2.20 гола за игру. Защита также выглядит надежной, пропуская всего 0.60 гола за матч. Это делает «Тоттенхэм» явным фаворитом.

Последние матчи «Тоттенхэма:

Личные встречи

Команды не встречались ранее на официальном уровне, что добавляет интриги к предстоящему матчу. Учитывая игровую мощь и форму, «Тоттенхэм» может оказаться фаворитом.

Статистика

«Ференцварош»

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

«Тоттенхэм»

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Прогноз на матч

С учетом текущей формы обеих команд, «Тоттенхэм» выглядит предпочтительнее. Однако на поле «Ференцварош» может создать трудности.

Рекомендации для ставок:

Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Тоттенхэма» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет: Учитывая статистику, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Тоттенхэма».

Рекомендация: 2:1 в пользу «Тоттенхэма» за 8.00.