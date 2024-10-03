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  • «Ференцварош» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Ференцварош» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 18:35
Ференцварош
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
90' Б. Варга
23' П. Сарр 86' Б. Джонсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К) ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
20
Кади Боржес
АП
88
Филипп Ромменс
АП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
59
Данте Кассанова
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
3-3-1-3
90
Дибус
3
Гартенманн
26
Сиссе
34
Густаво
2
Рамирес
80
Майга
77
Чивич
15
Абу Фани
19
Варга
20
Салданья
14
Траоре
3-2-2-3
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
33
Дэвис
29
Сарр
28
Биссума
15
Бергвалл
47
Мур
11
Вернер
7
Лэнкшир
14
Грей
3
Гартенманн
25
Макрецкис
25
Макрецкис
3
Гартенманн
77
Чивич
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
77
Чивич
20
Салданья
16
Закариассен
16
Закариассен
20
Салданья
14
Траоре
20
Боржес
20
Боржес
14
Траоре
15
Абу Фани
8
Пешич
8
Пешич
15
Абу Фани
7
Лэнкшир
10
Мэддисон
10
Мэддисон
7
Лэнкшир
11
Вернер
22
Джонсон
22
Джонсон
11
Вернер
15
Бергвалл
21
Кулушевски
21
Кулушевски
15
Бергвалл
29
Сарр
19
Соланке
19
Соланке
29
Сарр
Остались в запасе
Ференцварош
Тоттенхэм
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
88
Филипп Ромменс
АП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
59
Данте Кассанова
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
88
Филипп Ромменс
АП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
59
Данте Кассанова
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ференцварош - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
11
Нарушения
11
13
Офсайды
4
2
Количество передач
362
512
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Тоттенхэма», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош»«Тоттенхэм»

«Ференцварош» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Тоттенхэм Ференцварош
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