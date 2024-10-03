03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ференцварош
Ференцварош
3-3-1-3
90
Дибус
3
Гартенманн
26
Сиссе
34
Густаво
2
Рамирес
80
Майга
77
Чивич
15
Абу Фани
19
Варга
20
Салданья
14
Траоре
3-2-2-3
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
33
Дэвис
29
Сарр
28
Биссума
15
Бергвалл
47
Мур
11
Вернер
7
Лэнкшир
14
Грей
3
Гартенманн
25
Макрецкис
25
Макрецкис
3
Гартенманн
77
Чивич
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
77
Чивич
20
Салданья
16
Закариассен
16
Закариассен
20
Салданья
14
Траоре
20
Боржес
20
Боржес
14
Траоре
15
Абу Фани
8
Пешич
8
Пешич
15
Абу Фани
7
Лэнкшир
10
Мэддисон
10
Мэддисон
7
Лэнкшир
11
Вернер
22
Джонсон
22
Джонсон
11
Вернер
15
Бергвалл
21
Кулушевски
21
Кулушевски
15
Бергвалл
29
Сарр
19
Соланке
19
Соланке
29
Сарр
Остались в запасе
Ференцварош
Тоттенхэм
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
88
Филипп Ромменс
АП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
59
Данте Кассанова
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
88
Филипп Ромменс
АП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
59
Данте Кассанова
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ференцварош - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
11
Нарушения
11
13
Офсайды
4
2
Количество передач
362
512
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Тоттенхэма», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»