Владелец «Спартака К» поощрит игроков айфонами за отказ от снюса

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский борется в команде со снюсом. Некоторые игроки употребляют его не один год.

«Владелец клуба пообещал подарить айфон каждому, кто сдаст отрицательный тест на никотин, но сумевших полностью отказаться от привычки пока нет.

Хотимский рассказал, что раз в полгода спортсмены проходят полиграф. Больше половины игроков сыпятся на одном и том же вопросе: «Есть ли у вас вредные привычки?».

Чтобы разорвать порочный круг, Хотимский пошeл радикально, заявив, что каждому, кто сможет побороть желание брать пакетики за щeку и сдаст отрицательный тест на никотин, подарит последний айфон в жирной комплектации.

На такое предложение возмутились футболисты, которые и до этого не употребляли ничего запрещeнного. Но в качестве тимбилдинга им предложили уговорить одноклубников завязать. Если бросит вся группа снюсоедов, то телефончик получит каждый участник команды. Правда, всe это время зависимые игроки «Спартака» утверждали, что перестали оформлять вкиды, но сдать тест так никто и не согласился», – написал источник.