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  • Владелец «Спартака К» поощрит игроков айфонами за отказ от снюса

Владелец «Спартака К» поощрит игроков айфонами за отказ от снюса

30 сентября 2024, 09:23
4

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский борется в команде со снюсом. Некоторые игроки употребляют его не один год.

«Владелец клуба пообещал подарить айфон каждому, кто сдаст отрицательный тест на никотин, но сумевших полностью отказаться от привычки пока нет.

Хотимский рассказал, что раз в полгода спортсмены проходят полиграф. Больше половины игроков сыпятся на одном и том же вопросе: «Есть ли у вас вредные привычки?».

Чтобы разорвать порочный круг, Хотимский пошeл радикально, заявив, что каждому, кто сможет побороть желание брать пакетики за щeку и сдаст отрицательный тест на никотин, подарит последний айфон в жирной комплектации.

На такое предложение возмутились футболисты, которые и до этого не употребляли ничего запрещeнного. Но в качестве тимбилдинга им предложили уговорить одноклубников завязать. Если бросит вся группа снюсоедов, то телефончик получит каждый участник команды. Правда, всe это время зависимые игроки «Спартака» утверждали, что перестали оформлять вкиды, но сдать тест так никто и не согласился», – написал источник.

  • Костромичи в группе «Золото» Второй лиги идут 2-ми.
  • В 2018-2022 годах у клуба не было профессионального статуса.
  • В Первой лиге «Спартак» не был с 1982 года.

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Источник: телеграм-канал Mash
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Спартак К
Комментарии (4)
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Anton1969
1727685259
Хотимский с дуба рухнул! Что за дурдом?
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acor94
1727689957
У нас на районе дети мигрантов куриное говно под губу ложили и кайфовали, а это что за говно?
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Скай
1728188224
Та пистец. А выгнать нах, этих снюсоедов, не пробовал?
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Нас Много
1729516717
Если нормальных игроков нет - расформируйте команду, а то мало ли чего там за щеку вкладывать начнут...
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