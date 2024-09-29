Канчельскис дал прогноз на итоговое место «Спартака» в сезоне

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (3:1).
– Посмотрим, что будет со «Спартаком» в конце сезона. Думаю, он как обычно займет свое четвертое-пятое место.
– С какой стороны показывает себя Деян Станкович?
– Неважно, как начнешь, важно – как закончишь. Когда «Спартак» выигрывает, все кричат: «Чемпион! И тренер у нас в порядке», но как только начинаются проблемы, тренера отстраняют.
Каждый год у «Спартака» одна и та же катавасия: перед началом сезона они говорят, что в этот раз точно станут чемпионами.
- «Спартак» идет сейчас 6-м.
- В прошлом сезоне команда финишировала в РПЛ 5-й.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: Metaratings