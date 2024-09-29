Канчельскис дал прогноз на итоговое место «Спартака» в сезоне

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (3:1).

– Посмотрим, что будет со «Спартаком» в конце сезона. Думаю, он как обычно займет свое четвертое-пятое место.

– С какой стороны показывает себя Деян Станкович?

– Неважно, как начнешь, важно – как закончишь. Когда «Спартак» выигрывает, все кричат: «Чемпион! И тренер у нас в порядке», но как только начинаются проблемы, тренера отстраняют.

Каждый год у «Спартака» одна и та же катавасия: перед началом сезона они говорят, что в этот раз точно станут чемпионами.