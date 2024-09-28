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  • «Машук-КМВ» – «Муром»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Машук-КМВ» – «Муром»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

28 сентября 2024, 19:44

В 11-м туре Второй Лиги А «Машук-КМВ» примет на своем стадионе «Центральный» команду «Муром». Оба коллектива занимают верхние позиции в турнирной таблице и демонстрируют стабильные результаты. Игра обещает быть напряженной, так как обе команды нацелены на продолжение борьбы за высокие места.

Анализ команды «Машук-КМВ»

Под руководством Артура Садирова «Машук-КМВ» показывает уверенные результаты, особенно в домашних матчах. Команда занимает 3-е место в турнире и в последних 5 играх демонстрирует качественную игру в обороне. Несмотря на поражение в последнем матче Кубка России от «Родины» (0:3), в чемпионате «Машук-КМВ» действует более уверенно. В последних 5 матчах команда забила 4 гола и пропустила столько же, что свидетельствует о сбалансированной, но недостаточно результативной атаке.

Последние 5 матчей:

  • Металлург Липецк 0:1 Машук-КМВ

  • Машук-КМВ 2:1 Химик

  • Торпедо Миасс 1:0 Машук-КМВ

  • Машук-КМВ 1:0 Динамо Ставрополь (Кубок)

  • Родина 3:0 Машук-КМВ (Кубок)

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

  • Пропускает в 5 из 6 последних матчей.

  • Забивает в 4 из 5 последних матчей.

  • Побеждает в 3 из 4 последних матчей.

Анализ команды «Муром»/h2>

Команда Александра Кульчия занимает 4-е место в турнирной таблице и тоже демонстрирует неплохую форму. «Муром» отличается более результативной атакой по сравнению с «Машук-КМВ», забив 8 голов в последних 5 матчах. Однако проблемной зоной остается оборона – команда пропускает в каждом матче и испытывает трудности с удержанием счета. В гостевых играх «Муром» не всегда стабилен, но способен навязать борьбу любому сопернику.

Последние 5 матчей:

  • Муром 1:2 Краснодар-2

  • Родина-2 0:1 Муром

  • Муром 2:2 Химик (Кубок)

  • Химик 2:2 Муром

  • Торпедо Владимир 2:2 Муром (Кубок)

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

  • Забивает в 5 последних матчах подряд.

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей.

Тактический разбор

Обе команды склонны к сбалансированной игре, но отличаются подходом к атаке. «Машук-КМВ» полагается на сильную оборону и предпочитает контролировать темп игры, действуя от защиты. «Муром» же играет более раскованно, делает акцент на атаку и использует свои шансы на контратаках. Основной вопрос – сможет ли «Машук-КМВ» нейтрализовать активную игру соперника и использовать слабости в обороне гостей.

Личные встречи

  • 03 августа 2024 года: Муром 1:0 Машук-КМВ

  • 22 октября 2023 года: Машук-КМВ 0:2 Муром

  • 27 августа 2023 года: Муром 2:1 Машук-КМВ

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Машук-КМВ»: 2.20

  • Ничья: 3.20

  • Победа «Муром»: 3.00

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – да (1.85). Оба коллектива регулярно забивают и пропускают, что делает этот исход вероятным.

  • Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 (2.10). Обороны обеих команд не отличаются надежностью, а атаки часто используют свои шансы.

  • Более рискованная ставка: Победа «Машук-КМВ» и обе забьют (4.50). Если хозяева смогут реализовать свои моменты, этот сценарий может стать реальностью.

Рекомендация: Обе команды забьют – да за коэффициент 1.85.

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Прогнозы Муром Машук-КМВ
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