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  • Тренер «ПСЖ» согласился отдавать половину зарплаты, чтобы не общаться с журналистами

Тренер «ПСЖ» согласился отдавать половину зарплаты, чтобы не общаться с журналистами

26 сентября 2024, 18:58
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике готов отказаться от денег, чтобы избежать послематчевых пресс-конференций.

«Я хорошо провожу с вами время. Я никогда не прерывал пресс-конференцию, мне нравится говорить, я говорю то, что должен сказать.

Мне в голову пришла спонтанная мысль: если вы скажете мне подписать бумагу, согласно которой вы заберете 50% моей зарплаты, но я смогу больше не выступать [на пресс-конференциях], я ее подпишу.

Когда подписываешь контракт с клубом, ты обязан общаться с прессой. Если я смогу избежать этого, я буду избегать – особенно интервью после матчей», – сказал Луис Энрике.

  • 54-летний Луис Энрике возглавляет «ПСЖ» с июля 2023 года.
  • Команда лидирует в чемпионате Франции с 13 очками после 5 матчей.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Энрике Луис
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