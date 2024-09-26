Тренер «ПСЖ» согласился отдавать половину зарплаты, чтобы не общаться с журналистами

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике готов отказаться от денег, чтобы избежать послематчевых пресс-конференций.

«Я хорошо провожу с вами время. Я никогда не прерывал пресс-конференцию, мне нравится говорить, я говорю то, что должен сказать.

Мне в голову пришла спонтанная мысль: если вы скажете мне подписать бумагу, согласно которой вы заберете 50% моей зарплаты, но я смогу больше не выступать [на пресс-конференциях], я ее подпишу.

Когда подписываешь контракт с клубом, ты обязан общаться с прессой. Если я смогу избежать этого, я буду избегать – особенно интервью после матчей», – сказал Луис Энрике.