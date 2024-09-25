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    • «Сан-Паулу» – «Ботафого»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка Либертадорес – 26 сентября 2024

    «Сан-Паулу» – «Ботафого»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка Либертадорес – 26 сентября 2024

    26 сентября 2024 года на стадионе MorumBIS состоится ответный матч 1/4 финала Кубка Либертадорес, где «Сан-Паулу» встретится с «Ботафого». Первая встреча завершилась нулевой ничьей, и команды сохраняют равные шансы на выход в следующий этап.

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» показывает уверенную игру в обороне, не пропуская в 4 последних матчах в рамках Кубка Либертадорес. Тем не менее, в атаке команда испытывает сложности, забив всего 2 гола в последних 5 играх. Им предстоит усилить давление на оборону соперника, чтобы компенсировать низкую результативность и выйти в полуфинал турнира.

    Последние матчи:

    «Ботафого»

    «Ботафого» продолжает демонстрировать стабильную игру, особенно в обороне, пропустив всего 1 гол в последних 5 матчах. Команда не проигрывает в 8 последних матчах, и, хотя они не смогли забить в первой встрече, «Ботафого» остается опасным соперником, способным воспользоваться ошибками «Сан-Паулу».

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Статистика личных встреч говорит о преимуществе «Ботафого». Команда не проигрывает в 6 последних матчах против «Сан-Паулу». Однако стоит отметить, что на поле «Сан-Паулу» хозяева часто добиваются положительных результатов.

    Последние встречи:

    • «Ботафого» 0:0 «Сан-Паулу»
    • «Сан-Паулу» 2:2 «Ботафого»
    • «Ботафого» 2:1 «Сан-Паулу»
    • «Сан-Паулу» 0:1 «Ботафого»

    Статистика

    «Сан-Паулу»:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Ботафого»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
    • 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая надежную оборону обеих команд и низкую результативность в последних встречах, можно ожидать, что матч будет проходить в закрытой манере, с минимальным количеством забитых голов. «Сан-Паулу» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля, но «Ботафого» будет готов к контратакам.

    Рекомендации для ставок:

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.10

    Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.70.

    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 11:17
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