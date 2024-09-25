«Сан-Паулу» – «Ботафого»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка Либертадорес – 26 сентября 2024

26 сентября 2024 года на стадионе MorumBIS состоится ответный матч 1/4 финала Кубка Либертадорес, где «Сан-Паулу» встретится с «Ботафого». Первая встреча завершилась нулевой ничьей, и команды сохраняют равные шансы на выход в следующий этап.
«Сан-Паулу»
«Сан-Паулу» показывает уверенную игру в обороне, не пропуская в 4 последних матчах в рамках Кубка Либертадорес. Тем не менее, в атаке команда испытывает сложности, забив всего 2 гола в последних 5 играх. Им предстоит усилить давление на оборону соперника, чтобы компенсировать низкую результативность и выйти в полуфинал турнира.
Последние матчи:
- «Сан-Паулу» 1:3 «Интернационале»
- «Ботафого» 0:0 «Сан-Паулу»
- «Крузейро» 0:1 «Сан-Паулу»
- «Атлетико Минейро» 0:0 «Сан-Паулу»
- «Флуминенсе» 2:0 «Сан-Паулу»
«Ботафого»
«Ботафого» продолжает демонстрировать стабильную игру, особенно в обороне, пропустив всего 1 гол в последних 5 матчах. Команда не проигрывает в 8 последних матчах, и, хотя они не смогли забить в первой встрече, «Ботафого» остается опасным соперником, способным воспользоваться ошибками «Сан-Паулу».
Последние матчи:
- «Флуминенсе» 0:1 «Ботафого»
- «Ботафого» 0:0 «Сан-Паулу»
- «Ботафого» 2:1 «Коринтианс»
- «Ботафого» 2:0 «Форталеза»
- «Баия» 0:0 «Ботафого»
Личные встречи
Статистика личных встреч говорит о преимуществе «Ботафого». Команда не проигрывает в 6 последних матчах против «Сан-Паулу». Однако стоит отметить, что на поле «Сан-Паулу» хозяева часто добиваются положительных результатов.
Последние встречи:
- «Ботафого» 0:0 «Сан-Паулу»
- «Сан-Паулу» 2:2 «Ботафого»
- «Ботафого» 2:1 «Сан-Паулу»
- «Сан-Паулу» 0:1 «Ботафого»
Статистика
«Сан-Паулу»:
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
«Ботафого»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
- 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая надежную оборону обеих команд и низкую результативность в последних встречах, можно ожидать, что матч будет проходить в закрытой манере, с минимальным количеством забитых голов. «Сан-Паулу» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля, но «Ботафого» будет готов к контратакам.
Рекомендации для ставок:
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.10
Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.70.