«Сан-Паулу» – «Ботафого»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка Либертадорес – 26 сентября 2024

26 сентября 2024 года на стадионе MorumBIS состоится ответный матч 1/4 финала Кубка Либертадорес, где «Сан-Паулу» встретится с «Ботафого». Первая встреча завершилась нулевой ничьей, и команды сохраняют равные шансы на выход в следующий этап.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» показывает уверенную игру в обороне, не пропуская в 4 последних матчах в рамках Кубка Либертадорес. Тем не менее, в атаке команда испытывает сложности, забив всего 2 гола в последних 5 играх. Им предстоит усилить давление на оборону соперника, чтобы компенсировать низкую результативность и выйти в полуфинал турнира.

Последние матчи:

«Ботафого»

«Ботафого» продолжает демонстрировать стабильную игру, особенно в обороне, пропустив всего 1 гол в последних 5 матчах. Команда не проигрывает в 8 последних матчах, и, хотя они не смогли забить в первой встрече, «Ботафого» остается опасным соперником, способным воспользоваться ошибками «Сан-Паулу».

Последние матчи:

Личные встречи

Статистика личных встреч говорит о преимуществе «Ботафого». Команда не проигрывает в 6 последних матчах против «Сан-Паулу». Однако стоит отметить, что на поле «Сан-Паулу» хозяева часто добиваются положительных результатов.

Последние встречи:

«Ботафого» 0:0 «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» 2:2 «Ботафого»

«Ботафого» 2:1 «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» 0:1 «Ботафого»

Статистика

«Сан-Паулу»:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

«Ботафого»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая надежную оборону обеих команд и низкую результативность в последних встречах, можно ожидать, что матч будет проходить в закрытой манере, с минимальным количеством забитых голов. «Сан-Паулу» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля, но «Ботафого» будет готов к контратакам.

Рекомендации для ставок:

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.10

Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.70.