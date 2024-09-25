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    • «Рома» – «Атлетик»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года

    «Рома» – «Атлетик»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года

    26 сентября 2024 года на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч 1-го тура Лиги Европы между итальянской «Ромой» и испанским «Атлетиком». Оба клуба показывают достаточно сильные выступления в своих внутренних чемпионатах и намерены начать европейскую кампанию с победы.

    «Рома»

    «Рома» в последних матчах демонстрирует стабильную игру в обороне, пропуская лишь 3 гола за последние 5 игр. Однако в атаке у команды есть трудности – забив всего 5 голов за этот период. Недавняя победа над «Удинезе» со счетом 3:0 укрепила уверенность команды перед матчем с «Атлетиком». Несмотря на некоторые трудности в атаке, «Рома» способна показывать высокую организованность в обороне и удерживать соперников на расстоянии.

    Последние матчи:

    «Атлетик»

    «Атлетик» находится на подъеме. Команда победила в последних трeх матчах, забив при этом 9 голов. Испанский клуб показывает высокую результативность, особенно в последних встречах, таких как победы над «Леганесом» (2:0) и «Лас-Пальмасом» (3:2). Однако защита у команды также не идеальна – «Атлетик» пропустил 4 гола за последние 5 игр, что может стать проблемой против «Ромы», особенно на выезде.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Команды встречались в товарищеском матче в 2019 году, и тогда игра завершилась результативной ничьей 2:2. Этот матч может не нести большого влияния на предстоящую встречу, но он показывает, что оба коллектива способны создавать опасные моменты.

    Последняя встреча:

    • Товарищеские матчи (клубы), 07.08.2019: «Рома» 2:2 «Атлетик»

    Статистика

    «Рома»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Атлетик»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Рома» играет дома, и еe надeжная оборона может стать ключевым фактором в этом матче. Однако «Атлетик» имеет мощную атаку и стабильно забивает в последних встречах. Ожидается плотная игра с небольшим количеством голов, где обе команды будут осторожны в атакующих действиях.

    Рекомендации для ставок:

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.40

    Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.75.

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    «Рома» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 10:16
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