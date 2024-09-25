26 сентября 2024 года на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч 1-го тура Лиги Европы между итальянской «Ромой» и испанским «Атлетиком». Оба клуба показывают достаточно сильные выступления в своих внутренних чемпионатах и намерены начать европейскую кампанию с победы.
«Рома»
«Рома» в последних матчах демонстрирует стабильную игру в обороне, пропуская лишь 3 гола за последние 5 игр. Однако в атаке у команды есть трудности – забив всего 5 голов за этот период. Недавняя победа над «Удинезе» со счетом 3:0 укрепила уверенность команды перед матчем с «Атлетиком». Несмотря на некоторые трудности в атаке, «Рома» способна показывать высокую организованность в обороне и удерживать соперников на расстоянии.
Последние матчи:
- «Рома» 3:0 «Удинезе»
- «Дженоа» 1:1 «Рома»
- «Ювентус» 0:0 «Рома»
- «Рома» 1:2 «Эмполи»
- «Кальяри» 0:0 «Рома»
«Атлетик»
«Атлетик» находится на подъеме. Команда победила в последних трeх матчах, забив при этом 9 голов. Испанский клуб показывает высокую результативность, особенно в последних встречах, таких как победы над «Леганесом» (2:0) и «Лас-Пальмасом» (3:2). Однако защита у команды также не идеальна – «Атлетик» пропустил 4 гола за последние 5 игр, что может стать проблемой против «Ромы», особенно на выезде.
Последние матчи:
- «Атлетик» 3:1 «Сельта»
- «Леганес» 0:2 «Атлетик»
- «Лас-Пальмас» 2:3 «Атлетик»
- «Атлетик» 0:1 «Атлетико»
- «Атлетик» 1:0 «Валенсия»
Личные встречи
Команды встречались в товарищеском матче в 2019 году, и тогда игра завершилась результативной ничьей 2:2. Этот матч может не нести большого влияния на предстоящую встречу, но он показывает, что оба коллектива способны создавать опасные моменты.
Последняя встреча:
- Товарищеские матчи (клубы), 07.08.2019: «Рома» 2:2 «Атлетик»
Статистика
«Рома»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
«Атлетик»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Рома» играет дома, и еe надeжная оборона может стать ключевым фактором в этом матче. Однако «Атлетик» имеет мощную атаку и стабильно забивает в последних встречах. Ожидается плотная игра с небольшим количеством голов, где обе команды будут осторожны в атакующих действиях.
Рекомендации для ставок:
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.40
Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.75.