26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
8
Бальданци
9
Довбик
21
Дибала
4-2-2-2
13
Агирресабала
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
46
Гомес
25
Джало
11
Гурусета
9
Уильямс
2
Челик
23
Абдулхамид
23
Абдулхамид
2
Челик
17
Коне
5
Паредес
5
Паредес
17
Коне
8
Бальданци
61
Писилли
61
Писилли
8
Бальданци
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
3
Вивиан
14
Нуньес
14
Нуньес
3
Вивиан
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
6
Прадос
21
Эррера
21
Эррера
6
Прадос
46
Гомес
7
Беренгер
7
Беренгер
46
Гомес
25
Джало
10
Уильямс
10
Уильямс
25
Джало
Остались в запасе
Рома
Атлетик
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Рома - Атлетик
2
4
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
10
Нарушения
12
15
Офсайды
6
0
Количество передач
584
376
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.45
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Атлетика», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»