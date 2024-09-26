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  • «Рома» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

«Рома» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

26 сентября 2024, 20:50
Рома
26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
32' А. Довбик
85' А. Паредес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
8
Бальданци
9
Довбик
21
Дибала
4-2-2-2
13
Агирресабала
2
Горосабель
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
46
Гомес
25
Джало
11
Гурусета
9
Уильямс
2
Челик
23
Абдулхамид
23
Абдулхамид
2
Челик
17
Коне
5
Паредес
5
Паредес
17
Коне
8
Бальданци
61
Писилли
61
Писилли
8
Бальданци
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
9
Довбик
14
Шомуродов
14
Шомуродов
9
Довбик
3
Вивиан
14
Нуньес
14
Нуньес
3
Вивиан
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
6
Прадос
21
Эррера
21
Эррера
6
Прадос
46
Гомес
7
Беренгер
7
Беренгер
46
Гомес
25
Джало
10
Уильямс
10
Уильямс
25
Джало
Остались в запасе
Рома
Атлетик
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Рома - Атлетик
2
4
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
10
Нарушения
12
15
Офсайды
6
0
Количество передач
584
376
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.45
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Атлетика», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Атлетик»

Рома-Атлетик смотреть онлайн 26 сентября

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Атлетик Рома
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