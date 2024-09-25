26 сентября 2024 года на «Дойче Банк Парк» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» из Франкфурта примет «Викторию». Оба клуба подходят к матчу с хорошей формой, что обещает интересную встречу.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» уверенно начал сезон, одержав 3 победы в последних матчах Бундеслиги. Команда продемонстрировала стабильную игру в атаке, забив 11 голов в последних 5 матчах. Однако оборона иногда допускает ошибки, пропустив 5 голов за этот же период. Важно отметить, что «Айнтрахт» не проигрывает дома, что дает им дополнительное преимущество перед чешским соперником.

Последние матчи:

«Виктория Пльзень» также находится в неплохой форме, особенно в Лиге Европы, где они победили в 4 последних матчах. Команда демонстрирует организованную игру в обороне, не пропуская в 3 последних матчах. Однако стоит отметить, что в последних играх чемпионата Чехии «Виктория Пльзень» столкнулась с проблемами, проиграв «Славии» 0:3.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, поэтому это первый их очный поединок в рамках Лиги Европы.

Статистика

«Айнтрахт»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

«Виктория»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Айнтрахт» выглядит сильнее на фоне своего соперника, особенно учитывая домашний фактор. Хотя «Виктория Пльзень» славится крепкой обороной в Лиге Европы, нападение франкфуртцев должно справиться с чешским клубом. Ожидается победа хозяев, но матч может пройти с небольшим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Айнтрахта» – коэффициент 1.65

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 1.65.