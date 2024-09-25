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    • «Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года

    «Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года

    26 сентября 2024 года на «Дойче Банк Парк» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» из Франкфурта примет «Викторию». Оба клуба подходят к матчу с хорошей формой, что обещает интересную встречу.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» уверенно начал сезон, одержав 3 победы в последних матчах Бундеслиги. Команда продемонстрировала стабильную игру в атаке, забив 11 голов в последних 5 матчах. Однако оборона иногда допускает ошибки, пропустив 5 голов за этот же период. Важно отметить, что «Айнтрахт» не проигрывает дома, что дает им дополнительное преимущество перед чешским соперником.

    Последние матчи:

    «Виктория»

    «Виктория Пльзень» также находится в неплохой форме, особенно в Лиге Европы, где они победили в 4 последних матчах. Команда демонстрирует организованную игру в обороне, не пропуская в 3 последних матчах. Однако стоит отметить, что в последних играх чемпионата Чехии «Виктория Пльзень» столкнулась с проблемами, проиграв «Славии» 0:3.

    Последние матчи:

    • «Славия» 3:0 «Виктория»
    • «Виктория» 2:1 «Сигма Оломоуц»
    • «Слован Либерец» 1:1 «Виктория Пльзень»
    • «Хартс» 0:1 «Виктория»
    • «Виктория» 1:0 «Хартс»

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, поэтому это первый их очный поединок в рамках Лиги Европы.

    Статистика

    «Айнтрахт»:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Виктория»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Айнтрахт» выглядит сильнее на фоне своего соперника, особенно учитывая домашний фактор. Хотя «Виктория Пльзень» славится крепкой обороной в Лиге Европы, нападение франкфуртцев должно справиться с чешским клубом. Ожидается победа хозяев, но матч может пройти с небольшим количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Айнтрахта» – коэффициент 1.65
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 1.65.

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    «Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 09:59
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