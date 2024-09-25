26 сентября 2024 года на «Дойче Банк Парк» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» из Франкфурта примет «Викторию». Оба клуба подходят к матчу с хорошей формой, что обещает интересную встречу.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» уверенно начал сезон, одержав 3 победы в последних матчах Бундеслиги. Команда продемонстрировала стабильную игру в атаке, забив 11 голов в последних 5 матчах. Однако оборона иногда допускает ошибки, пропустив 5 голов за этот же период. Важно отметить, что «Айнтрахт» не проигрывает дома, что дает им дополнительное преимущество перед чешским соперником.
Последние матчи:
- «Айнтрахт» 2:0 «Боруссия М»
- «Вольфсбург» 1:2 «Айнтрахт»
- «Айнтрахт» 3:1 «Хоффенхайм»
- «Боруссия Д» 2:0 «Айнтрахт»
- «Айнтрахт Б» 1:4 «Айнтрахт»
«Виктория»
«Виктория Пльзень» также находится в неплохой форме, особенно в Лиге Европы, где они победили в 4 последних матчах. Команда демонстрирует организованную игру в обороне, не пропуская в 3 последних матчах. Однако стоит отметить, что в последних играх чемпионата Чехии «Виктория Пльзень» столкнулась с проблемами, проиграв «Славии» 0:3.
Последние матчи:
- «Славия» 3:0 «Виктория»
- «Виктория» 2:1 «Сигма Оломоуц»
- «Слован Либерец» 1:1 «Виктория Пльзень»
- «Хартс» 0:1 «Виктория»
- «Виктория» 1:0 «Хартс»
Личные встречи
У команд не было личных встреч, поэтому это первый их очный поединок в рамках Лиги Европы.
Статистика
«Айнтрахт»:
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах
«Виктория»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Айнтрахт» выглядит сильнее на фоне своего соперника, особенно учитывая домашний фактор. Хотя «Виктория Пльзень» славится крепкой обороной в Лиге Европы, нападение франкфуртцев должно справиться с чешским клубом. Ожидается победа хозяев, но матч может пройти с небольшим количеством голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Айнтрахта» – коэффициент 1.65
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 1.65.