26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-1-1-2-2
40
Сантос
27
Нкунку
3
Тута
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
81
Дауд
22
Экитике
7
Кнауфф
31
Матанович
22
Мармуш
4-2-2-2
23
Йедличка
21
Емелка
15
Маркович
40
Дуэ
24
Гавел
6
Черв
23
Калвах
20
Каду
10
Шулц
11
Выдра
80
Аду
5
Кристенсен
34
Коллинс
34
Коллинс
5
Кристенсен
81
Дауд
15
Ларссон
15
Ларссон
81
Дауд
31
Матанович
8
Шаиби
8
Шаиби
31
Матанович
22
Экитике
23
Бахоя
23
Бахоя
22
Экитике
7
Кнауфф
29
Эбимбе
29
Эбимбе
7
Кнауфф
6
Черв
12
Сойка
12
Сойка
6
Черв
23
Калвах
20
20
23
Калвах
20
Каду
97
Йирка
97
Йирка
20
Каду
11
Выдра
15
Васулин
15
Васулин
11
Выдра
Остались в запасе
Айнтрахт
Виктория
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Джон Москера
ЛВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Джон Москера
ЛВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Айнтрахт - Виктория
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
5
11
Офсайды
1
1
Количество передач
662
313
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Виктории», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Виктория»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»