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  • «Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

26 сентября 2024, 20:50
Айнтрахт
26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
3 : 3
Завершен
Виктория
38' У. Экитике 62' Э. Эбимбе 67' Р. Кристенсен
41' П. Шулц 90+3' В. Емелка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
(К) ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
10
Павел Шулц
АП
20
Каду
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
12
Александр Сойка
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
20
Jiri Panos
ЦП
9
Матей Валента
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Сантос
27
Нкунку
3
Тута
3
Теате
5
Кристенсен
6
Скири
81
Дауд
22
Экитике
7
Кнауфф
31
Матанович
22
Мармуш
4-2-2-2
23
Йедличка
21
Емелка
15
Маркович
40
Дуэ
24
Гавел
6
Черв
23
Калвах
20
Каду
10
Шулц
11
Выдра
80
Аду
5
Кристенсен
34
Коллинс
34
Коллинс
5
Кристенсен
81
Дауд
15
Ларссон
15
Ларссон
81
Дауд
31
Матанович
8
Шаиби
8
Шаиби
31
Матанович
22
Экитике
23
Бахоя
23
Бахоя
22
Экитике
7
Кнауфф
29
Эбимбе
29
Эбимбе
7
Кнауфф
6
Черв
12
Сойка
12
Сойка
6
Черв
23
Калвах
20
20
23
Калвах
20
Каду
97
Йирка
97
Йирка
20
Каду
11
Выдра
15
Васулин
15
Васулин
11
Выдра
Остались в запасе
Айнтрахт
Виктория
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Джон Москера
ЛВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
1
Nils Ramming
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
22
Ян Палушка
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Джон Москера
ЛВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Айнтрахт - Виктория
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
5
11
Офсайды
1
1
Количество передач
662
313
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Виктории», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Виктория»

«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Виктория Айнтрахт
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