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    • «Ницца» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года

    «Ницца» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года

    25 сентября 2024 года на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Ницца» примет испанский клуб «Реал Сосьедад». Оба клуба начнут свой путь в еврокубковом сезоне, и этот матч станет важным для них на групповом этапе.

    «Ницца»

    «Ницца» демонстрирует высокую результативность в последних матчах, забив 14 голов за последние 5 игр. Особенно впечатляющей была недавняя победа над «Сент-Этьеном» с разгромным счетом 8:0. В то же время команда испытывает проблемы с обороной, пропустив 6 голов за те же 5 игр. Оборона часто не справляется с быстрыми контратаками соперников, что может сыграть роль в предстоящем матче. Однако дома «Ницца» выступает стабильно, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей.

    Последние матчи:

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в последние недели переживает кризис в атаке. Команда забила всего 1 гол в последних 5 матчах и испытывает трудности с созданием голевых моментов. В тоже время, оборона команды остается относительно стабильной, пропустив 5 голов за этот период. Команда не может выиграть уже 5 матчей подряд, и это серьезно отражается на моральном состоянии игроков.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    У команд не было предыдущих встреч, что добавляет интриги в предстоящий матч. Обе команды подходят к игре с разными стратегиями и целями, и дебютные встречи всегда могут преподнести неожиданные результаты.

    Статистика

    «Ницца»:

    • Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 14 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Реал Сосьедад»:

    • Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 1 гол
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Ницца» находится в лучшей форме на старте сезона, особенно в атаке. «Реал Сосьедад», напротив, испытывает серьезные трудности с забиванием голов. В этом матче следует ожидать, что хозяева будут контролировать игру и создавать больше голевых моментов. Ввиду нестабильной обороны обеих команд, можно ожидать и голов в обе стороны, но «Ницца» является фаворитом этого матча.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ниццы» – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Ниццы» за коэффициент 1.90.

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    «Ницца» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 09:38
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