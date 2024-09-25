25 сентября 2024 года на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Ницца» примет испанский клуб «Реал Сосьедад». Оба клуба начнут свой путь в еврокубковом сезоне, и этот матч станет важным для них на групповом этапе.

«Ницца»

«Ницца» демонстрирует высокую результативность в последних матчах, забив 14 голов за последние 5 игр. Особенно впечатляющей была недавняя победа над «Сент-Этьеном» с разгромным счетом 8:0. В то же время команда испытывает проблемы с обороной, пропустив 6 голов за те же 5 игр. Оборона часто не справляется с быстрыми контратаками соперников, что может сыграть роль в предстоящем матче. Однако дома «Ницца» выступает стабильно, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей.

Последние матчи:

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в последние недели переживает кризис в атаке. Команда забила всего 1 гол в последних 5 матчах и испытывает трудности с созданием голевых моментов. В тоже время, оборона команды остается относительно стабильной, пропустив 5 голов за этот период. Команда не может выиграть уже 5 матчей подряд, и это серьезно отражается на моральном состоянии игроков.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд не было предыдущих встреч, что добавляет интриги в предстоящий матч. Обе команды подходят к игре с разными стратегиями и целями, и дебютные встречи всегда могут преподнести неожиданные результаты.

Статистика

«Ницца»:

Забивает в среднем: 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

«Реал Сосьедад»:

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 1 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Ницца» находится в лучшей форме на старте сезона, особенно в атаке. «Реал Сосьедад», напротив, испытывает серьезные трудности с забиванием голов. В этом матче следует ожидать, что хозяева будут контролировать игру и создавать больше голевых моментов. Ввиду нестабильной обороны обеих команд, можно ожидать и голов в обе стороны, но «Ницца» является фаворитом этого матча.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ниццы» – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Ниццы» за коэффициент 1.90.