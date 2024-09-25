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  • «Ницца» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

«Ницца» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

25 сентября 2024, 20:50
Ницца
25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
45' П. Росарио
18' А. Барренечеа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
23
Том Луше
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Булка
55
Ндайшими
15
Бомбито
4
Данте
3
Бар
13
Росарио
92
Клосс
23
Луше
26
Буанани
29
Гессан
14
Мукоко
3-2-1-3-1
1
Ремиро
6
Мартин
19
Субельдия
16
Пачеко
20
Одриосола
3
Муньос
36
Субименди
10
Мендес
15
Марин
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
23
Луше
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
23
Луше
26
Буанани
10
Диоп
10
Диоп
26
Буанани
14
Мукоко
12
12
14
Мукоко
3
Муньос
16
Лопес
16
Лопес
3
Муньос
20
Одриосола
2
Арамбуру
2
Арамбуру
20
Одриосола
10
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
10
Мендес
7
Барренечеа
23
Бекер
23
Бекер
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Ницца
Реал Сосьедад
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Ницца - Реал Сосьедад
2
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
14
Офсайды
3
0
Количество передач
449
369
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Реала Сосьедад», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Реал Сосьедад»

«Ницца» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Реал Сосьедад Ницца
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