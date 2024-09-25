25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-3-1-1-2
1
Булка
55
Ндайшими
15
Бомбито
4
Данте
3
Бар
13
Росарио
92
Клосс
23
Луше
26
Буанани
29
Гессан
14
Мукоко
3-2-1-3-1
1
Ремиро
6
Мартин
19
Субельдия
16
Пачеко
20
Одриосола
3
Муньос
36
Субименди
10
Мендес
15
Марин
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
23
Луше
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
23
Луше
26
Буанани
10
Диоп
10
Диоп
26
Буанани
14
Мукоко
12
12
14
Мукоко
3
Муньос
16
Лопес
16
Лопес
3
Муньос
20
Одриосола
2
Арамбуру
2
Арамбуру
20
Одриосола
10
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
10
Мендес
7
Барренечеа
23
Бекер
23
Бекер
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Ницца
Реал Сосьедад
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Ницца - Реал Сосьедад
2
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
14
Офсайды
3
0
Количество передач
449
369
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Реала Сосьедад», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»