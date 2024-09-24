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    • «Манчестер Юнайтед» – «Твенте»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

    «Манчестер Юнайтед» – «Твенте»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

    25 сентября 2024 года на «Олд Траффорд» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, где «Манчестер Юнайтед» примет «Твенте». Английский клуб является фаворитом встречи, однако гости могут оказать серьезное сопротивление.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу на всех фронтах и демонстрирует отличную форму в последних матчах. Команда забила 11 голов в последних 5 играх, при этом пропустила 5 голов. Важную роль в успехах команды играет их атака, в которой ключевую роль исполняет Бруну Фернандеш.

    Последние матчи:

    «Твенте»

    «Твенте» также демонстрирует неплохую форму. В последних 5 матчах они забили 10 голов и пропустили 4. Их оборона действует достаточно уверенно, что позволяет им находиться среди лидеров в своей лиге.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    У команд не было предыдущих встреч.

    Статистика

    Манчестер Юнайтед:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    Твенте:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Манчестер Юнайтед» будет стремиться доминировать на домашнем стадионе, и учитывая их форму и состав, шансы на победу очень высоки. Однако «Твенте» способно навязать борьбу и создать опасные моменты. Ожидается результативная игра.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.45
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.45.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 10:50
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