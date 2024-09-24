«Манчестер Юнайтед» – «Твенте»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

25 сентября 2024 года на «Олд Траффорд» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, где «Манчестер Юнайтед» примет «Твенте». Английский клуб является фаворитом встречи, однако гости могут оказать серьезное сопротивление.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу на всех фронтах и демонстрирует отличную форму в последних матчах. Команда забила 11 голов в последних 5 играх, при этом пропустила 5 голов. Важную роль в успехах команды играет их атака, в которой ключевую роль исполняет Бруну Фернандеш.
Последние матчи:
- «Кристал Пэлас» 0:0 «Манчестер Юнайтед»
- «Манчестер Юнайтед» 7:0 «Барнсли» (Кубок Лиги)
- «Саутгемптон» 0:3 «Манчестер Юнайтед»
- «Манчестер Юнайтед» 0:3 «Ливерпуль»
- «Брайтон» 2:1 «Манчестер Юнайтед»
«Твенте»
«Твенте» также демонстрирует неплохую форму. В последних 5 матчах они забили 10 голов и пропустили 4. Их оборона действует достаточно уверенно, что позволяет им находиться среди лидеров в своей лиге.
Последние матчи:
- «Алмере» 0:5 «Твенте»
- «Твенте» 2:0 «Херенвен»
- «Твенте» 1:1 «Зволле»
- «Твенте» 3:1 «Гронинген»
- «Твенте» 2:1 «Спарта Роттердам»
Личные встречи
У команд не было предыдущих встреч.
Статистика
Манчестер Юнайтед:
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах
Твенте:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Манчестер Юнайтед» будет стремиться доминировать на домашнем стадионе, и учитывая их форму и состав, шансы на победу очень высоки. Однако «Твенте» способно навязать борьбу и создать опасные моменты. Ожидается результативная игра.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.45.