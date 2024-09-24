«Манчестер Юнайтед» – «Твенте»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

25 сентября 2024 года на «Олд Траффорд» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, где «Манчестер Юнайтед» примет «Твенте». Английский клуб является фаворитом встречи, однако гости могут оказать серьезное сопротивление.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу на всех фронтах и демонстрирует отличную форму в последних матчах. Команда забила 11 голов в последних 5 играх, при этом пропустила 5 голов. Важную роль в успехах команды играет их атака, в которой ключевую роль исполняет Бруну Фернандеш.

Последние матчи:

«Твенте»

«Твенте» также демонстрирует неплохую форму. В последних 5 матчах они забили 10 голов и пропустили 4. Их оборона действует достаточно уверенно, что позволяет им находиться среди лидеров в своей лиге.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд не было предыдущих встреч.

Статистика

Манчестер Юнайтед:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Твенте:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Манчестер Юнайтед» будет стремиться доминировать на домашнем стадионе, и учитывая их форму и состав, шансы на победу очень высоки. Однако «Твенте» способно навязать борьбу и создать опасные моменты. Ожидается результативная игра.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.45

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.45.