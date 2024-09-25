25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Угарте
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
24
Эриксен
4-1-2-3
1
Уннершталь
28
ван Рой
2
Хилгерс
38
Брюнс
5
Салах-Эддин
44
Регер
14
Влап
14
Стейн
7
ван Берген
10
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
24
Эриксен
20
Мэйну
20
Мэйну
24
Эриксен
11
Зиркзее
7
Маунт
7
Маунт
11
Зиркзее
16
Диалло
17
Гарначо
17
Гарначо
16
Диалло
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
44
Регер
14
Лагербилке
14
Лагербилке
44
Регер
14
Влап
6
Киоло
6
Киоло
14
Влап
10
Ламмерс
41
Бесселинк
41
Бесселинк
10
Ламмерс
14
Стейн
11
Ротс
11
Ротс
14
Стейн
7
ван Берген
47
Лтайеф
47
Лтайеф
7
ван Берген
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Твенте
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Твенте
1
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
5
8
Офсайды
2
0
Количество передач
541
405
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Твенте», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Твенте»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»