«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024

24 сентября 2024 года на стадионе «Виа дель Маре» пройдет матч 2-го раунда Кубка Италии, где «Лечче» примет «Сассуоло». Оба коллектива показывают противоречивые результаты, но встреча обещает быть интригующей, с оглядкой на недавние очные встречи.
«Лечче»
«Лечче» не в лучшей форме в последних матчах, несмотря на победу над «Мантовой» в предыдущем раунде Кубка Италии. Команда забила всего 3 гола в 5 матчах, что свидетельствует о проблемах в атаке. Также стоит отметить слабую оборону, которая пропустила 8 голов за этот же период.
Последние матчи:
- «Лечче» 2:2 «Парма»
- «Торино» 0:0 «Лечче»
- «Лечче» 1:0 «Кальяри»
- «Интер» 2:0 «Лечче»
- «Лечче» 0:4 «Аталанта»
«Сассуоло»
«Сассуоло» находится в лучшей форме по сравнению с «Лечче». Команда уверенно прошла предыдущие раунды и победила в последних двух матчах в Серии B. Атака выглядит лучше: за последние 5 игр забито 7 голов.
Последние матчи:
- «Козенца» 0:1 «Сассуоло»
- «Каррарезе» 0:2 «Сассуоло»
- «Сассуоло» 1:4 «Кремонезе»
- «Бари» 1:1 «Сассуоло»
- «Сассуоло» 2:1 «Чезена»
Личные встречи
«Сассуоло» имеет преимущество в последних очных встречах, однако в последней игре «Лечче» неожиданно победил со счетом 3:0.
Последние встречи:
- «Сассуоло» 0:3 «Лечче» (2024)
- «Лечче» 1:1 «Сассуоло» (2023)
- «Лечче» 0:1 «Сассуоло» (2023)
- «Сассуоло» 1:0 «Лечче» (2022)
Статистика команд
«Лечче»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
«Сассуоло»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, «Сассуоло» выглядит фаворитом этой встречи. Команда показывает более стабильную игру в атаке и обороне. «Лечче», в свою очередь, испытывает проблемы в защите, что может стать решающим фактором в этом матче.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Сассуоло» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Сассуоло» за коэффициент 2.10.