«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024

24 сентября 2024 года на стадионе «Виа дель Маре» пройдет матч 2-го раунда Кубка Италии, где «Лечче» примет «Сассуоло». Оба коллектива показывают противоречивые результаты, но встреча обещает быть интригующей, с оглядкой на недавние очные встречи.

«Лечче»

«Лечче» не в лучшей форме в последних матчах, несмотря на победу над «Мантовой» в предыдущем раунде Кубка Италии. Команда забила всего 3 гола в 5 матчах, что свидетельствует о проблемах в атаке. Также стоит отметить слабую оборону, которая пропустила 8 голов за этот же период.

Последние матчи:

«Сассуоло»

«Сассуоло» находится в лучшей форме по сравнению с «Лечче». Команда уверенно прошла предыдущие раунды и победила в последних двух матчах в Серии B. Атака выглядит лучше: за последние 5 игр забито 7 голов.

Последние матчи:

Личные встречи

«Сассуоло» имеет преимущество в последних очных встречах, однако в последней игре «Лечче» неожиданно победил со счетом 3:0.

Последние встречи:

«Сассуоло» 0:3 «Лечче» (2024)

«Лечче» 1:1 «Сассуоло» (2023)

«Лечче» 0:1 «Сассуоло» (2023)

«Сассуоло» 1:0 «Лечче» (2022)

Статистика команд

«Лечче»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

«Сассуоло»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, «Сассуоло» выглядит фаворитом этой встречи. Команда показывает более стабильную игру в атаке и обороне. «Лечче», в свою очередь, испытывает проблемы в защите, что может стать решающим фактором в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Сассуоло» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Сассуоло» за коэффициент 2.10.