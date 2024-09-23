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    • «Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024

    «Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024

    24 сентября 2024 года на стадионе «Виа дель Маре» пройдет матч 2-го раунда Кубка Италии, где «Лечче» примет «Сассуоло». Оба коллектива показывают противоречивые результаты, но встреча обещает быть интригующей, с оглядкой на недавние очные встречи.

    «Лечче»

    «Лечче» не в лучшей форме в последних матчах, несмотря на победу над «Мантовой» в предыдущем раунде Кубка Италии. Команда забила всего 3 гола в 5 матчах, что свидетельствует о проблемах в атаке. Также стоит отметить слабую оборону, которая пропустила 8 голов за этот же период.

    Последние матчи:

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» находится в лучшей форме по сравнению с «Лечче». Команда уверенно прошла предыдущие раунды и победила в последних двух матчах в Серии B. Атака выглядит лучше: за последние 5 игр забито 7 голов.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Сассуоло» имеет преимущество в последних очных встречах, однако в последней игре «Лечче» неожиданно победил со счетом 3:0.

    Последние встречи:

    • «Сассуоло» 0:3 «Лечче» (2024)
    • «Лечче» 1:1 «Сассуоло» (2023)
    • «Лечче» 0:1 «Сассуоло» (2023)
    • «Сассуоло» 1:0 «Лечче» (2022)

    Статистика команд

    «Лечче»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Сассуоло»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая текущую форму команд, «Сассуоло» выглядит фаворитом этой встречи. Команда показывает более стабильную игру в атаке и обороне. «Лечче», в свою очередь, испытывает проблемы в защите, что может стать решающим фактором в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Сассуоло» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Сассуоло» за коэффициент 2.10.

    Источник: «Бомбардир»

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    23.09.2024 12:17
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