22 сентября 2024 года на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч 6-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Леганесом». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и будут стремиться улучшить свои позиции. В этом противостоянии решающим может стать надежность обороны.

«Хетафе»

«Хетафе» продолжает испытывать трудности в этом сезоне и занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 3 очками после 5 туров. Команда не может выиграть уже 10 матчей подряд, что явно указывает на кризис в игре. В последних 5 играх «Хетафе» забили всего 2 гола, при этом пропустив 4. Лидер атак команды, Крисантус Уче, забил лишь 1 гол в 5 матчах, и команда явно нуждается в усилении нападения.

Последние матчи:

«Леганес»

«Леганес» также не может похвастаться успешными результатами, занимая 15-е место с 5 очками после 6 туров. В последних 3 матчах «Леганес» проигрывает, но команда продолжает забивать в каждом из своих последних 4 матчей. Лидер нападения, Хуан Крус, забил 2 гола в 6 играх. Проблемы в обороне остаются актуальными, команда пропускает регулярно, однако в последних 5 матчах пропущено всего 5 голов.

Последние матчи:

Личные встречи

В личных встречах «Хетафе» доминирует над «Леганесом». В последних 7 матчах «Хетафе» одержал 4 победы, 2 матча завершились вничью, и только однажды победил «Леганес». Последний матч между этими командами в январе 2020 года завершился уверенной победой «Хетафе» со счетом 3:0.

Последние встречи:

«Хетафе» 1:0 «Леганес» (Товарищеский матч, 2023)

«Леганес» 2:0 «Хетафе» (Товарищеский матч, 2022)

«Леганес» 0:3 «Хетафе» (Примера, 2020)

«Хетафе» 2:0 «Леганес» (Примера, 2019)

«Леганес» 1:1 «Хетафе» (Примера, 2018)

Статистика

«Хетафе»:

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

0 побед, 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

«Леганес»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Ожидается, что матч будет упорным и с минимальным количеством голов. Оборона обеих команд достаточно организована, но атака «Хетафе» выглядит слабее. В то же время «Леганес» имеет небольшое преимущество в атаке. Исторически «Хетафе» чаще доминировал в личных встречах, особенно на домашнем стадионе.

Рекомендации для ставок:

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.10

Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.70.