22 сентября 2024 года на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч 6-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Леганесом». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и будут стремиться улучшить свои позиции. В этом противостоянии решающим может стать надежность обороны.
«Хетафе»
«Хетафе» продолжает испытывать трудности в этом сезоне и занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 3 очками после 5 туров. Команда не может выиграть уже 10 матчей подряд, что явно указывает на кризис в игре. В последних 5 играх «Хетафе» забили всего 2 гола, при этом пропустив 4. Лидер атак команды, Крисантус Уче, забил лишь 1 гол в 5 матчах, и команда явно нуждается в усилении нападения.
Последние матчи:
- «Бетис» 2:1 «Хетафе»
- «Севилья» 1:0 «Хетафе»
- «Хетафе» 0:0 «Реал Сосьедад»
- «Хетафе» 0:0 «Райо Вальекано»
- «Атлетик» 1:1 «Хетафе»
«Леганес»
«Леганес» также не может похвастаться успешными результатами, занимая 15-е место с 5 очками после 6 туров. В последних 3 матчах «Леганес» проигрывает, но команда продолжает забивать в каждом из своих последних 4 матчей. Лидер нападения, Хуан Крус, забил 2 гола в 6 играх. Проблемы в обороне остаются актуальными, команда пропускает регулярно, однако в последних 5 матчах пропущено всего 5 голов.
Последние матчи:
- «Леганес» 0:2 «Атлетик»
- «Бетис» 2:0 «Леганес»
- «Фуэнлабрада» 0:3 «Леганес» (Товарищеский матч)
- «Леганес» 0:1 «Мальорка»
- «Вальядолид» 0:0 «Леганес»
Личные встречи
В личных встречах «Хетафе» доминирует над «Леганесом». В последних 7 матчах «Хетафе» одержал 4 победы, 2 матча завершились вничью, и только однажды победил «Леганес». Последний матч между этими командами в январе 2020 года завершился уверенной победой «Хетафе» со счетом 3:0.
Последние встречи:
- «Хетафе» 1:0 «Леганес» (Товарищеский матч, 2023)
- «Леганес» 2:0 «Хетафе» (Товарищеский матч, 2022)
- «Леганес» 0:3 «Хетафе» (Примера, 2020)
- «Хетафе» 2:0 «Леганес» (Примера, 2019)
- «Леганес» 1:1 «Хетафе» (Примера, 2018)
Статистика
«Хетафе»:
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 0 побед, 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
«Леганес»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Ожидается, что матч будет упорным и с минимальным количеством голов. Оборона обеих команд достаточно организована, но атака «Хетафе» выглядит слабее. В то же время «Леганес» имеет небольшое преимущество в атаке. Исторически «Хетафе» чаще доминировал в личных встречах, особенно на домашнем стадионе.
Рекомендации для ставок:
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.10
Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.70.