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    • «Хетафе» – «Леганес»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 22 сентября 2024

    «Хетафе» – «Леганес»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч 6-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Леганесом». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и будут стремиться улучшить свои позиции. В этом противостоянии решающим может стать надежность обороны.

    «Хетафе»

    «Хетафе» продолжает испытывать трудности в этом сезоне и занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 3 очками после 5 туров. Команда не может выиграть уже 10 матчей подряд, что явно указывает на кризис в игре. В последних 5 играх «Хетафе» забили всего 2 гола, при этом пропустив 4. Лидер атак команды, Крисантус Уче, забил лишь 1 гол в 5 матчах, и команда явно нуждается в усилении нападения.

    Последние матчи:

    «Леганес»

    «Леганес» также не может похвастаться успешными результатами, занимая 15-е место с 5 очками после 6 туров. В последних 3 матчах «Леганес» проигрывает, но команда продолжает забивать в каждом из своих последних 4 матчей. Лидер нападения, Хуан Крус, забил 2 гола в 6 играх. Проблемы в обороне остаются актуальными, команда пропускает регулярно, однако в последних 5 матчах пропущено всего 5 голов.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В личных встречах «Хетафе» доминирует над «Леганесом». В последних 7 матчах «Хетафе» одержал 4 победы, 2 матча завершились вничью, и только однажды победил «Леганес». Последний матч между этими командами в январе 2020 года завершился уверенной победой «Хетафе» со счетом 3:0.

    Последние встречи:

    • «Хетафе» 1:0 «Леганес» (Товарищеский матч, 2023)
    • «Леганес» 2:0 «Хетафе» (Товарищеский матч, 2022)
    • «Леганес» 0:3 «Хетафе» (Примера, 2020)
    • «Хетафе» 2:0 «Леганес» (Примера, 2019)
    • «Леганес» 1:1 «Хетафе» (Примера, 2018)

    Статистика

    «Хетафе»:

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 0 побед, 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Леганес»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Ожидается, что матч будет упорным и с минимальным количеством голов. Оборона обеих команд достаточно организована, но атака «Хетафе» выглядит слабее. В то же время «Леганес» имеет небольшое преимущество в атаке. Исторически «Хетафе» чаще доминировал в личных встречах, особенно на домашнем стадионе.

    Рекомендации для ставок:

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.10

    Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.70.

    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 11:02
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