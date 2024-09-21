В субботу, 21 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Енисей» и хабаровский СКА. Матч пройдет в Красноярске, начало – в 10:00 (мск).

«Енисей»

Команда Андрея Тихонова находится на 11-м месте в Первой лиге, набрав 12 очков. «Енисей» добыл 4 победы и потерпел 6 поражений, разница мячей – 8:11.

Последние результаты «Енисея» в Первой лиге:

СКА Хабаровск

СКА набрал 11 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Алексея Поддубского добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 7:15.

Предыдущие результаты СКА в Первой лиге:

Очные встречи

20.04.24 СКА – «Енисей» – 3:0;

27.08.23 «Енисей» – СКА – 4:2;

26.03.23 СКА – «Енисей» – 0:0;

04.09.22 «Енисей» – СКА – 1:1;

27.11.21 «Енисей» – СКА – 3:1.

Прогноз на матч «Енисей» – СКА Хабаровск

Ожидается примерно равная игра с небольшим перевесом «Енисея» за счет домашнего поля и трудного маршрута любого соперника до Красноярска. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.97.