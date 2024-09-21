В субботу, 21 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Енисей» и хабаровский СКА. Матч пройдет в Красноярске, начало – в 10:00 (мск).
«Енисей»
Команда Андрея Тихонова находится на 11-м месте в Первой лиге, набрав 12 очков. «Енисей» добыл 4 победы и потерпел 6 поражений, разница мячей – 8:11.
Последние результаты «Енисея» в Первой лиге:
- 14.09.24 «Черноморец» – «Енисей» – 2:1;
- 08.09.24 «Нефтехимик» – «Енисей» – 0:1;
- 31.08.24 «Енисей» – «Балтика» – 1:2.
СКА Хабаровск
СКА набрал 11 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Алексея Поддубского добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 7:15.
Предыдущие результаты СКА в Первой лиге:
- 15.09.24 СКА – «Нефтехимик» – 2:0;
- 10.09.24 СКА – «Чайка» – 1:0;
- 31.08.24 «Арсенал» – СКА – 1:0.
Очные встречи
- 20.04.24 СКА – «Енисей» – 3:0;
- 27.08.23 «Енисей» – СКА – 4:2;
- 26.03.23 СКА – «Енисей» – 0:0;
- 04.09.22 «Енисей» – СКА – 1:1;
- 27.11.21 «Енисей» – СКА – 3:1.
Прогноз на матч «Енисей» – СКА Хабаровск
Ожидается примерно равная игра с небольшим перевесом «Енисея» за счет домашнего поля и трудного маршрута любого соперника до Красноярска. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.97.