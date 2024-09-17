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    • «Динамо» Киев – «Ворскла»: прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги – 18 сентября 2024

    «Динамо» Киев – «Ворскла»: прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги – 18 сентября 2024

    18 сентября 2024 года на стадионе «Динамо им. В. Лобановского» состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Динамо Киев» примет «Ворсклу». Обе команды в хорошей форме, что делает предстоящую встречу весьма интригующей.

    «Динамо »

    «Динамо» уверенно выступает в этом сезоне, занимая 3-е место с 12 очками после 4 туров. Команда не проигрывает в 6 последних матчах в рамках Премьер-лиги и демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в каждом из последних 6 матчей. Лучший бомбардир – Андрей Ярмоленко, который уже забил 4 гола. Оборона киевлян также надежна, пропустив всего 4 мяча в 5 последних матчах.

    Последние матчи:

    • Премьер-лига. 14.09.2024: «Заря» 0:2 «Динамо Киев»
    • Премьер-лига. 01.09.2024: «Динамо Киев» 1:0 «ЛНЗ»
    • Лига чемпионов. 27.08.2024: «Ред Булл» 1:1 «Динамо Киев»
    • Лига чемпионов. 21.08.2024: «Динамо Киев» 0:2 «Ред Булл»
    • Премьер-лига. 17.08.2024: «Карпаты» 1:3 «Динамо Киев»

    «Ворскла»

    «Ворскла» показывает стабильные результаты, не проигрывая в 4 последних матчах Премьер-лиги. Однако проблемы в атаке остаются актуальными: команда забила всего 6 голов в последних 5 играх. В обороне также наблюдаются трудности – 6 пропущенных мячей за те же 5 матчей. Лучший бомбардир – Артем Челядин, но он забил всего один гол в текущем сезоне.

    Личные встречи

    «Динамо Киев» уверенно доминирует в последних матчах против «Ворсклы». В 3 последних встречах команда киевлян неизменно побеждала, а их результативность в этих играх также впечатляет. Ворскла забивала в 5 из 7 последних встреч против «Динамо», но киевляне стабильно демонстрируют сильную оборону и атакующий потенциал.

    • «Ворскла» 1:5 «Динамо» (2024)
    • «Динамо» 2:0 «Ворскла» (2023)
    • «Ворскла» 1:2 «Динамо» (2023)

    Статистика

    «Динамо»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Ворскла»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч

    «Динамо Киев» демонстрирует отличную форму как в атаке, так и в обороне, что делает их явными фаворитами в этом матче. «Ворскла» будет стараться удержать оборону, но, учитывая статистику личных встреч и текущую форму обеих команд, «Динамо Киев» должно уверенно победить.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Динамо» за коэффициент 1.50.

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    «Динамо» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 12:26
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