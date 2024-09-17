«Динамо» Киев – «Ворскла»: прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги – 18 сентября 2024

18 сентября 2024 года на стадионе «Динамо им. В. Лобановского» состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Динамо Киев» примет «Ворсклу». Обе команды в хорошей форме, что делает предстоящую встречу весьма интригующей.
«Динамо »
«Динамо» уверенно выступает в этом сезоне, занимая 3-е место с 12 очками после 4 туров. Команда не проигрывает в 6 последних матчах в рамках Премьер-лиги и демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в каждом из последних 6 матчей. Лучший бомбардир – Андрей Ярмоленко, который уже забил 4 гола. Оборона киевлян также надежна, пропустив всего 4 мяча в 5 последних матчах.
Последние матчи:
- Премьер-лига. 14.09.2024: «Заря» 0:2 «Динамо Киев»
- Премьер-лига. 01.09.2024: «Динамо Киев» 1:0 «ЛНЗ»
- Лига чемпионов. 27.08.2024: «Ред Булл» 1:1 «Динамо Киев»
- Лига чемпионов. 21.08.2024: «Динамо Киев» 0:2 «Ред Булл»
- Премьер-лига. 17.08.2024: «Карпаты» 1:3 «Динамо Киев»
«Ворскла»
«Ворскла» показывает стабильные результаты, не проигрывая в 4 последних матчах Премьер-лиги. Однако проблемы в атаке остаются актуальными: команда забила всего 6 голов в последних 5 играх. В обороне также наблюдаются трудности – 6 пропущенных мячей за те же 5 матчей. Лучший бомбардир – Артем Челядин, но он забил всего один гол в текущем сезоне.
- Премьер-лига. 15.09.2024: «Ворскла» 0:0 «Рух»
- Премьер-лига. 31.08.2024: «Карпаты» 1:1 «Ворскла»
- Премьер-лига. 16.08.2024: «Ворскла» 2:0 «Оболонь»
- Премьер-лига. 09.08.2024: «Левый берег» 0:3 «Ворскла»
- Премьер-лига. 04.08.2024: «Ворскла» 0:5 «Шахтер»
Личные встречи
«Динамо Киев» уверенно доминирует в последних матчах против «Ворсклы». В 3 последних встречах команда киевлян неизменно побеждала, а их результативность в этих играх также впечатляет. Ворскла забивала в 5 из 7 последних встреч против «Динамо», но киевляне стабильно демонстрируют сильную оборону и атакующий потенциал.
- «Ворскла» 1:5 «Динамо» (2024)
- «Динамо» 2:0 «Ворскла» (2023)
- «Ворскла» 1:2 «Динамо» (2023)
Статистика
«Динамо»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
«Ворскла»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч
«Динамо Киев» демонстрирует отличную форму как в атаке, так и в обороне, что делает их явными фаворитами в этом матче. «Ворскла» будет стараться удержать оборону, но, учитывая статистику личных встреч и текущую форму обеих команд, «Динамо Киев» должно уверенно победить.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Динамо» за коэффициент 1.50.