«Динамо» Киев – «Ворскла»: прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги – 18 сентября 2024

18 сентября 2024 года на стадионе «Динамо им. В. Лобановского» состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Динамо Киев» примет «Ворсклу». Обе команды в хорошей форме, что делает предстоящую встречу весьма интригующей.

«Динамо »

«Динамо» уверенно выступает в этом сезоне, занимая 3-е место с 12 очками после 4 туров. Команда не проигрывает в 6 последних матчах в рамках Премьер-лиги и демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в каждом из последних 6 матчей. Лучший бомбардир – Андрей Ярмоленко, который уже забил 4 гола. Оборона киевлян также надежна, пропустив всего 4 мяча в 5 последних матчах.

Последние матчи:

«Ворскла»

«Ворскла» показывает стабильные результаты, не проигрывая в 4 последних матчах Премьер-лиги. Однако проблемы в атаке остаются актуальными: команда забила всего 6 голов в последних 5 играх. В обороне также наблюдаются трудности – 6 пропущенных мячей за те же 5 матчей. Лучший бомбардир – Артем Челядин, но он забил всего один гол в текущем сезоне.

Личные встречи

«Динамо Киев» уверенно доминирует в последних матчах против «Ворсклы». В 3 последних встречах команда киевлян неизменно побеждала, а их результативность в этих играх также впечатляет. Ворскла забивала в 5 из 7 последних встреч против «Динамо», но киевляне стабильно демонстрируют сильную оборону и атакующий потенциал.

Статистика

«Динамо»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

«Ворскла»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч

«Динамо Киев» демонстрирует отличную форму как в атаке, так и в обороне, что делает их явными фаворитами в этом матче. «Ворскла» будет стараться удержать оборону, но, учитывая статистику личных встреч и текущую форму обеих команд, «Динамо Киев» должно уверенно победить.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Динамо» за коэффициент 1.50.