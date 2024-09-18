18.09.2024, среда, 18:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Украина. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-3-2
1
Бущан
44
Дубинчак
3
Себальос
40
Биловар
20
Караваев
6
Бражко
10
Шапаренко
39
Герреро
15
Рубчинский
22
Кабаев
45
Брагару
4-3-2-1
77
Исенко
27
Крупский
29
Гучек
45
Хрипчук
5
Черноморец
44
Пердута
23
Кулаковский
40
Черныш
30
Нестеренко
14
Кане
22
Ковталюк
45
Брагару
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
45
Брагару
3
Себальос
32
Михавко
32
Михавко
3
Себальос
6
Бражко
18
Андриевский
18
Андриевский
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
29
Буяльский
10
Шапаренко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
15
Рубчинский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
39
Герреро
19
Ванат
19
Ванат
39
Герреро
23
Кулаковский
19
19
23
Кулаковский
29
Гучек
38
Челядин
38
Челядин
29
Гучек
14
Кане
33
Мякушко
33
Мякушко
14
Кане
22
Ковталюк
45
Айеде
45
Айеде
22
Ковталюк
45
Хрипчук
43
Островский
43
Островский
45
Хрипчук
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
96
Даниил Ермолов
ВР
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Динамо К - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Ворсклы», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ворскла»
- Матч можно посмотреть на канале «2+2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»