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  • «Динамо» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

«Динамо» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

18 сентября 2024, 16:50
Динамо К
18.09.2024, среда, 18:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ворскла
33' Б. Себальос 35' А. Караваев 90+1' А. Пихаленок
81' С. Айеде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
44
Игорь Пердута
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Ворскла
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
10
Демир Скрижели
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
26
Prus Stanislav
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
4-1-3-2
1
Бущан
44
Дубинчак
3
Себальос
40
Биловар
20
Караваев
6
Бражко
10
Шапаренко
39
Герреро
15
Рубчинский
22
Кабаев
45
Брагару
4-3-2-1
77
Исенко
27
Крупский
29
Гучек
45
Хрипчук
5
Черноморец
44
Пердута
23
Кулаковский
40
Черныш
30
Нестеренко
14
Кане
22
Ковталюк
45
Брагару
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
45
Брагару
3
Себальос
32
Михавко
32
Михавко
3
Себальос
6
Бражко
18
Андриевский
18
Андриевский
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
29
Буяльский
10
Шапаренко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
15
Рубчинский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
39
Герреро
19
Ванат
19
Ванат
39
Герреро
23
Кулаковский
19
19
23
Кулаковский
29
Гучек
38
Челядин
38
Челядин
29
Гучек
14
Кане
33
Мякушко
33
Мякушко
14
Кане
22
Ковталюк
45
Айеде
45
Айеде
22
Ковталюк
45
Хрипчук
43
Островский
43
Островский
45
Хрипчук
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
96
Даниил Ермолов
ВР
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Динамо К - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Ворсклы», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ворскла»

«Динамо» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ворскла Динамо К
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