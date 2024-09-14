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    • «Левый берег» – «Кривбасс»: прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины – 15 сентября 2024

    «Левый берег» – «Кривбасс»: прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины – 15 сентября 2024

    15 сентября 2024 года на стадионе «Левый берег» в Киеве состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины между «Левым берегом» и «Кривбассом». Оба клуба стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице и продемонстрировать стабильную игру.

    «Левый берег»

    Главный тренер: Виталий Первак

    «Левый берег» занимает 10-е место после 5 туров, набрав 6 очков. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, выиграв два из них. За последние 5 игр «Левый берег» забил 7 голов, но и пропустил 6, что свидетельствует о нестабильной обороне. В последних матчах команда показывает тенденцию к улучшению игры.

    Последние матчи:

    «Кривбасс»

    Главный тренер: Юрий Вернидуб

    «Кривбасс» занимает 8-е место, набрав 7 очков после 5 туров. Команда не выигрывает в 3 последних матчах, потерпев два поражения и сыграв одну ничью. «Кривбасс» забил всего 3 гола в последних 5 матчах и пропустил 7, что подчеркивает проблемы в атаке. Несмотря на это, команда имеет потенциал, чтобы бороться за очки в предстоящем матче.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что добавляет интриги в предстоящий матч. Оба клуба будут стремиться показать свою силу и получить важные три очка.

    Статистика

    • «Левый берег»: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах.
    • «Кривбасс»: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах.
    • «Левый берег» забил 7 голов и пропустил 6 в последних 5 матчах.
    • «Кривбасс» забил 3 гола и пропустил 7 в последних 5 матчах.

    Прогноз на матч

    «Левый берег» показывает более стабильные результаты в последних матчах, особенно в атаке. Учитывая нестабильность «Кривбасса» в обороне и слабую игру в атаке, хозяева выглядят фаворитами этого противостояния. Однако матч может оказаться упорным, и возможен обмен голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Левого берега» – коэффициент 2.30
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Левого берега» за коэффициент 2.30.

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    «Левый берег» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 15:03
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