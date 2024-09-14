«Левый берег» – «Кривбасс»: прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Левый берег» в Киеве состоится матч 6-го тура Премьер-лиги Украины между «Левым берегом» и «Кривбассом». Оба клуба стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице и продемонстрировать стабильную игру.
«Левый берег»
Главный тренер: Виталий Первак
«Левый берег» занимает 10-е место после 5 туров, набрав 6 очков. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, выиграв два из них. За последние 5 игр «Левый берег» забил 7 голов, но и пропустил 6, что свидетельствует о нестабильной обороне. В последних матчах команда показывает тенденцию к улучшению игры.
Последние матчи:
- «Верес» 1:3 «Левый берег»
- «Левый берег» 1:0 «Черноморец»
- «Левый берег» 0:3 «Ворскла»
«Кривбасс»
Главный тренер: Юрий Вернидуб
«Кривбасс» занимает 8-е место, набрав 7 очков после 5 туров. Команда не выигрывает в 3 последних матчах, потерпев два поражения и сыграв одну ничью. «Кривбасс» забил всего 3 гола в последних 5 матчах и пропустил 7, что подчеркивает проблемы в атаке. Несмотря на это, команда имеет потенциал, чтобы бороться за очки в предстоящем матче.
Последние матчи:
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что добавляет интриги в предстоящий матч. Оба клуба будут стремиться показать свою силу и получить важные три очка.
Статистика
- «Левый берег»: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах.
- «Кривбасс»: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах.
- «Левый берег» забил 7 голов и пропустил 6 в последних 5 матчах.
- «Кривбасс» забил 3 гола и пропустил 7 в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
«Левый берег» показывает более стабильные результаты в последних матчах, особенно в атаке. Учитывая нестабильность «Кривбасса» в обороне и слабую игру в атаке, хозяева выглядят фаворитами этого противостояния. Однако матч может оказаться упорным, и возможен обмен голами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Левого берега» – коэффициент 2.30
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Левого берега» за коэффициент 2.30.