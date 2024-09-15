Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Кривбасса», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Матч будет транслировать «Bettery».