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  • «Левый берег» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Левый берег» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 14:20
Левый берег
15.09.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
81' М. Задерака
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
97
Жан-Морель По
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
14
Andriy Spivakov
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
3-2-4-1
1
2
Соколов
50
3
97
Якимов
29
Приходько
44
Банада
19
96
18
Дедух
38
4-1-1-2-2
30
Клищук
25
Бандейра
17
Кузик
3
Романчук
14
Драмбаев
8
Бизимана
11
Вакулко
97
По
7
Микитишин
14
Лунев
7
Соса
19
17
17
19
44
Банада
14
14
44
Банада
96
93
Кобзарь
93
Кобзарь
96
29
Приходько
26
26
29
Приходько
14
Лунев
23
Дибанго
23
Дибанго
14
Лунев
7
Соса
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
7
Соса
97
По
20
Задерака
20
Задерака
97
По
25
Бандейра
77
Понедельник
77
Понедельник
25
Бандейра
Остались в запасе
Левый берег
Кривбасс
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
59
Ilya Kaplunov
ЦП
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Остались в запасе
59
Ilya Kaplunov
ЦП
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Левый берег - Кривбасс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Кривбасса», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег»«Кривбасс»

«Левый берег» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Левый берег
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