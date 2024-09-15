15.09.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Левый берег
Левый берег
3-2-4-1
1
2
Соколов
50
3
97
Якимов
29
Приходько
44
Банада
19
96
18
Дедух
38
4-1-1-2-2
30
Клищук
25
Бандейра
17
Кузик
3
Романчук
14
Драмбаев
8
Бизимана
11
Вакулко
97
По
7
Микитишин
14
Лунев
7
Соса
19
17
17
19
44
Банада
14
14
44
Банада
96
93
Кобзарь
93
Кобзарь
96
29
Приходько
26
26
29
Приходько
14
Лунев
23
Дибанго
23
Дибанго
14
Лунев
7
Соса
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
7
Соса
97
По
20
Задерака
20
Задерака
97
По
25
Бандейра
77
Понедельник
77
Понедельник
25
Бандейра
Остались в запасе
Левый берег
Кривбасс
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
59
Ilya Kaplunov
ЦП
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Остались в запасе
59
Ilya Kaplunov
ЦП
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Левый берег - Кривбасс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Кривбасса», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Кривбасс»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»