«Ланс» – «Лион»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Боллар-Делелис» состоится матч 4-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «Лионом». Это противостояние обещает быть напряжeнным, учитывая нестабильную форму обеих команд.
«Ланс»
Главный тренер: Уилл Стилл
«Ланс» уверенно идeт в начале сезона, занимая 5-е место после 3 туров с 7 очками. В последних матчах команда показала неплохие результаты, одержав три победы, одну ничью и потерпев одно поражение. Оборона выглядит достаточно уверенно – «Ланс» пропустил всего 4 мяча за 5 игр. Атака также не отстаeт: в последних 5 матчах команда забила 6 голов, что даeт в среднем 1.2 гола за игру.
Последние матчи:
«Лион»
Главный тренер: Пьер Саж
«Лион» начинает сезон неудачно, занимая 14-е место после трeх туров с 3 очками. Команда выиграла 2 из последних 5 матчей, но пропустила 10 голов в тех же матчах, что делает оборону проблемной. Тем не менее, «Лион» демонстрирует неплохую атаку – 8 голов в последних 5 матчах, что в среднем составляет 1.6 гола за игру.
Последние матчи:
- «Лион» 4:3 «Страсбур»
- «Лион» 0:2 «Монако»
- «Ренн» 3:0 «Лион»
Личные встречи
В последних пяти встречах «Ланс» и «Лион» обменивались победами. Последний раз команды встретились в марте 2024 года, когда «Ланс» уверенно выиграл со счeтом 3:0. Однако «Лион» также может быть опасен, особенно на выезде.
Последние встречи:
- «Лион» 0:3 «Ланс» (2024)
- «Лион» 3:2 «Ланс» (2023)
- «Лион» 2:1 «Ланс» (2023)
Статистика
- «Ланс»: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах.
- «Лион»: 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах.
- «Ланс» забил 6 голов и пропустил 4 в последних 5 матчах.
- «Лион» забил 8 голов и пропустил 10 в последних 5 матчах.
Прогноз на матч
С учeтом текущей формы команд, «Ланс» выглядит более уверенно и стабильно, особенно в обороне. «Лион», напротив, испытывает проблемы в защите, что может стать решающим фактором. Ожидается победа хозяев с минимальным счeтом, хотя «Лион» способен навязать борьбу в атаке.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ланса» – коэффициент 2.10
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Ланса» за коэффициент 2.10.