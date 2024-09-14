«Ланс» – «Лион»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Боллар-Делелис» состоится матч 4-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «Лионом». Это противостояние обещает быть напряжeнным, учитывая нестабильную форму обеих команд.

«Ланс»

Главный тренер: Уилл Стилл

«Ланс» уверенно идeт в начале сезона, занимая 5-е место после 3 туров с 7 очками. В последних матчах команда показала неплохие результаты, одержав три победы, одну ничью и потерпев одно поражение. Оборона выглядит достаточно уверенно – «Ланс» пропустил всего 4 мяча за 5 игр. Атака также не отстаeт: в последних 5 матчах команда забила 6 голов, что даeт в среднем 1.2 гола за игру.

Последние матчи:

«Лион»

Главный тренер: Пьер Саж

«Лион» начинает сезон неудачно, занимая 14-е место после трeх туров с 3 очками. Команда выиграла 2 из последних 5 матчей, но пропустила 10 голов в тех же матчах, что делает оборону проблемной. Тем не менее, «Лион» демонстрирует неплохую атаку – 8 голов в последних 5 матчах, что в среднем составляет 1.6 гола за игру.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних пяти встречах «Ланс» и «Лион» обменивались победами. Последний раз команды встретились в марте 2024 года, когда «Ланс» уверенно выиграл со счeтом 3:0. Однако «Лион» также может быть опасен, особенно на выезде.

Последние встречи:

«Лион» 0:3 «Ланс» (2024)

«Лион» 3:2 «Ланс» (2023)

«Лион» 2:1 «Ланс» (2023)

Статистика

«Ланс»: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах.

«Лион»: 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах.

«Ланс» забил 6 голов и пропустил 4 в последних 5 матчах.

«Лион» забил 8 голов и пропустил 10 в последних 5 матчах.

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы команд, «Ланс» выглядит более уверенно и стабильно, особенно в обороне. «Лион», напротив, испытывает проблемы в защите, что может стать решающим фактором. Ожидается победа хозяев с минимальным счeтом, хотя «Лион» способен навязать борьбу в атаке.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ланса» – коэффициент 2.10

Обе забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Ланса» за коэффициент 2.10.