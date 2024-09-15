Составы команд
Ланс
Ланс
4-1-3-2
30
Самба
20
Машадо
45
Хусанов
2
Медина
24
Гради
17
Диуф
95
Франковски
28
Томассон
10
Кошта
22
Саид
7
Сотока
3-1-4-2
20
Перри
19
Ниахате
15
Чалета-Цар
16
Абнер
18
Матич
2
Мэйтленд-Найлс
8
Какере
22
Мата
8
Толиссо
99
Орбан
91
Ляказетт
10
Кошта
8
8
10
Кошта
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
28
Томассон
21
Зарури
21
Зарури
28
Томассон
22
Саид
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
22
Саид
7
Сотока
10
Сатриано
10
Сатриано
7
Сотока
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
8
Толиссо
17
Верету
17
Верету
8
Толиссо
16
Абнер
39
Фофана
39
Фофана
16
Абнер
99
Орбан
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
99
Орбан
Остались в запасе
Ланс
Лион
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
Главный тренер
Уилл Стилл
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Ланс - Лион
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
12
11
Офсайды
4
3
Количество передач
493
418
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Лион», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»