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  • «Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 20:35
Ланс
15.09.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
10
Давид Кошта
АП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Лион
20
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
4-1-3-2
30
Самба
20
Машадо
45
Хусанов
2
Медина
24
Гради
17
Диуф
95
Франковски
28
Томассон
10
Кошта
22
Саид
7
Сотока
3-1-4-2
20
Перри
19
Ниахате
15
Чалета-Цар
16
Абнер
18
Матич
2
Мэйтленд-Найлс
8
Какере
22
Мата
8
Толиссо
99
Орбан
91
Ляказетт
10
Кошта
8
8
10
Кошта
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
28
Томассон
21
Зарури
21
Зарури
28
Томассон
22
Саид
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
22
Саид
7
Сотока
10
Сатриано
10
Сатриано
7
Сотока
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
8
Толиссо
17
Верету
17
Верету
8
Толиссо
16
Абнер
39
Фофана
39
Фофана
16
Абнер
99
Орбан
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
99
Орбан
Остались в запасе
Ланс
Лион
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
Главный тренер
Уилл Стилл
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Ланс - Лион
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
12
11
Офсайды
4
3
Количество передач
493
418
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Лион», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Лион»

«Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Ланс
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