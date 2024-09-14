«Кальяри» – «Наполи»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Унипол Домус» состоится матч 4-го тура Серии А между «Кальяри» и «Наполи». Команды занимают разные позиции в таблице, и встреча обещает быть интересной, с оглядкой на статистику предыдущих встреч и форму команд.
«Кальяри»
Главный тренер: Давиде Никола
«Кальяри» начал сезон нестабильно, занимая 16-е место с 2 очками после 3 туров. Команда выиграла лишь одну из последних 5 игр, трижды сыграв вничью и один раз проиграв. В последних матчах «Кальяри» показывает невысокую результативность, забив всего 6 голов за 5 игр, при этом пропустив 5 голов. Защита выглядит относительно надeжно, но проблем в атаке достаточно много.
Последние матчи:
«Наполи»
Главный тренер: Антонио Конте
«Наполи» занимает 6-е место в таблице с 6 очками. Команда одержала три победы в последних 5 матчах, но при этом проиграла дважды. «Наполи» демонстрирует неплохую результативность, забив 5 голов за 5 матчей, однако защита оставляет желать лучшего, пропустив 6 голов за этот же период.
Последние матчи:
Личные встречи
В последних очных встречах между «Кальяри» и «Наполи» команды играли достаточно ровно, но чаще побеждали неаполитанцы. В сезоне 2023/2024 обе встречи завершились ничьей 1:1, что говорит о плотном сопротивлении «Кальяри» в матчах с более сильным соперником.
Последние встречи:
- «Кальяри» 1:1 «Наполи» (2024)
- «Наполи» 2:1 «Кальяри» (2023)
- «Кальяри» 1:1 «Наполи» (2022)
Статистика
- «Кальяри»: 3 ничьи, 1 поражение и 1 победа в последних 5 матчах. Забили 6 голов, пропустили 5.
- «Наполи»: 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах. Забили 5 голов, пропустили 6.
Прогноз на матч
«Наполи» является фаворитом в этом матче, несмотря на нестабильность в обороне. У «Кальяри» проблемы с атакой и реализацией моментов, что даст «Наполи» преимущество в борьбе за очки. Однако стоит ожидать упорного матча, где оба клуба могут отличиться.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Наполи» – коэффициент 1.80
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Наполи» за коэффициент 1.80.