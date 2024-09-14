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    • «Кальяри» – «Наполи»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 15 сентября 2024

    «Кальяри» – «Наполи»: прогноз на матч 4-го тура Серии А – 15 сентября 2024

    15 сентября 2024 года на стадионе «Унипол Домус» состоится матч 4-го тура Серии А между «Кальяри» и «Наполи». Команды занимают разные позиции в таблице, и встреча обещает быть интересной, с оглядкой на статистику предыдущих встреч и форму команд.

    «Кальяри»

    Главный тренер: Давиде Никола

    «Кальяри» начал сезон нестабильно, занимая 16-е место с 2 очками после 3 туров. Команда выиграла лишь одну из последних 5 игр, трижды сыграв вничью и один раз проиграв. В последних матчах «Кальяри» показывает невысокую результативность, забив всего 6 голов за 5 игр, при этом пропустив 5 голов. Защита выглядит относительно надeжно, но проблем в атаке достаточно много.

    Последние матчи:

    «Наполи»

    Главный тренер: Антонио Конте

    «Наполи» занимает 6-е место в таблице с 6 очками. Команда одержала три победы в последних 5 матчах, но при этом проиграла дважды. «Наполи» демонстрирует неплохую результативность, забив 5 голов за 5 матчей, однако защита оставляет желать лучшего, пропустив 6 голов за этот же период.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних очных встречах между «Кальяри» и «Наполи» команды играли достаточно ровно, но чаще побеждали неаполитанцы. В сезоне 2023/2024 обе встречи завершились ничьей 1:1, что говорит о плотном сопротивлении «Кальяри» в матчах с более сильным соперником.

    Последние встречи:

    • «Кальяри» 1:1 «Наполи» (2024)
    • «Наполи» 2:1 «Кальяри» (2023)
    • «Кальяри» 1:1 «Наполи» (2022)

    Статистика

    • «Кальяри»: 3 ничьи, 1 поражение и 1 победа в последних 5 матчах. Забили 6 голов, пропустили 5.
    • «Наполи»: 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах. Забили 5 голов, пропустили 6.

    Прогноз на матч

    «Наполи» является фаворитом в этом матче, несмотря на нестабильность в обороне. У «Кальяри» проблемы с атакой и реализацией моментов, что даст «Наполи» преимущество в борьбе за очки. Однако стоит ожидать упорного матча, где оба клуба могут отличиться.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Наполи» – коэффициент 1.80
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Наполи» за коэффициент 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 12:31
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