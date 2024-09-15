15.09.2024, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
3-2-3-2
1
Скуффет
27
Ацци
26
Мина
5
Луперто
3
Ауджелло
4
Цаппа
18
Марин
70
Гаэтано
14
Дейола
91
Пикколи
11
Лувумбо
3-2-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
70
Маццокки
37
Спинаццола
99
Ангисса
68
Лоботка
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Марин
45
Макумбу
45
Макумбу
18
Марин
14
Дейола
8
Адопо
8
Адопо
14
Дейола
27
Ацци
20
Цортеа
20
Цортеа
27
Ацци
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
70
Гаэтано
7
Мутандва
7
Мутандва
70
Гаэтано
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
7
Кварацхелия
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Кварацхелия
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
24
Джузеппе Киоччи
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кальяри - Наполи
1
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
22
11
Офсайды
2
4
Количество передач
413
415
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Наполи», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»