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Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Наполи», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Наполи»