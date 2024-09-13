В «Сьоне» назвали вероятную дату дебюта Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, когда Антон Миранчук сможет дебютировать за швейцарскую команду.

«В сегодняшнем матче Кубка Миранчук не сыграет. Все потому, что мы решили воспользоваться перерывом на матчи сборных и игрой в Кубке страны, чтобы дать ему время на физическую подготовку.

Тренерский штаб запланировал для него более загруженный график тренировок, чем для других игроков команды. Миранчук будет усиленно работать до среды, а затем он вернется к обычному графику и будет готовиться к игре чемпионата.

Антон – выдающаяся личность, он много работает, чтобы стать большим игроком. Он будет готов к матчу против «Лугано» 22 сентября», – сообщил Константин.