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    • «Машук-КМВ» – «Химик»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября

    «Машук-КМВ» – «Химик»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября

    В 9-м туре Второй лиги России «Машук-КМВ» примет на своем поле «Химик». Обе команды переживают непростые времена, не выигрывая в последних матчах, и стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице. «Машук-КМВ» занимает 5-е место с 11 очками, а «Химик» идет 7-м с 9 очками. Важно отметить, что обе команды демонстрируют результативность, несмотря на проблемы в обороне.

    Анализ команды «Машук-КМВ»

    Под руководством Артура Садирова «Машук-КМВ» показывает нестабильные результаты. Команда не может выиграть в 4 последних матчах в рамках турнира, но при этом регулярно забивает – 6 из 8 последних матчей завершались с забитыми голами. Лучший бомбардир – Астемир Абазов, забивший 3 гола в 7 играх. Однако оборона команды оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1 гол за матч.

    Последние 5 матчей:

    • «Торпедо Миасс» 1:0 «Машук-КМВ»

    • «Машук-КМВ» 1:0 «Динамо Ставрополь» (Кубок России)

    • «Машук-КМВ» 1:3 «Волга Ульяновск»

    • «Родина-2» 1:1 «Машук-КМВ»

    • «Биолог» 0:2 «Машук-КМВ» (Кубок России)

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.00 гола за игру

    • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

    • Не может выиграть в 4 последних матчах

    Анализ команды «Химик»

    Команда под руководством Сергея Передни также переживает сложный период, не выигрывая в 5 последних матчах в турнире. Несмотря на это, «Химик» стабильно забивает в каждом из последних 5 матчей, а Дмитрий Меренчуков, с 4 голами в 7 играх, является ключевым игроком атаки. Однако команда имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.40 гола за матч.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.40 гола за игру

    • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

    • Забивает в 5 последних матчах

    Тактический разбор

    «Машук-КМВ» использует сбалансированную тактику, полагаясь на контратаки, но команда часто сталкивается с проблемами в защите, что делает их уязвимыми к быстрым прорывам соперника. Тем не менее, они регулярно находят возможности для взятия ворот соперника.

    «Химик» предпочитает более атакующую игру, что видно по их результативности – 7 голов в последних 5 играх. Однако их оборонительная линия часто допускает ошибки, что делает их игру более открытой и подверженной пропущенным голам.

    Личные встречи

    • 15.05.2024 – «Химик» 2:3 «Машук-КМВ»

    • 03.04.2024 – «Машук-КМВ» 0:0 «Химик»

    В последних матчах между командами наблюдается упорная борьба, но «Машук-КМВ» одержал победу в последней встрече со счетом 3:2, что может вселить уверенность в предстоящем матче.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Машука-КМВ»: 2.10

    • Ничья: 3.30

    • Победа «Химика»: 3.50

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе забьют (1.80). Оба коллектива регулярно забивают и имеют проблемы в обороне, что делает этот вариант наиболее вероятным.

    • Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.90). Ожидается открытая игра с большим количеством моментов.

    • Более рискованная ставка: Победа «Машука-КМВ» со счетом 2:1 (9.00). Учитывая их прошлую победу и способность забивать, этот исход выглядит возможным.

    Рекомендация: Обе забьют за коэффициент 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 14:21
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