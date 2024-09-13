В 9-м туре Второй лиги России «Машук-КМВ» примет на своем поле «Химик». Обе команды переживают непростые времена, не выигрывая в последних матчах, и стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице. «Машук-КМВ» занимает 5-е место с 11 очками, а «Химик» идет 7-м с 9 очками. Важно отметить, что обе команды демонстрируют результативность, несмотря на проблемы в обороне.
Анализ команды «Машук-КМВ»
Под руководством Артура Садирова «Машук-КМВ» показывает нестабильные результаты. Команда не может выиграть в 4 последних матчах в рамках турнира, но при этом регулярно забивает – 6 из 8 последних матчей завершались с забитыми голами. Лучший бомбардир – Астемир Абазов, забивший 3 гола в 7 играх. Однако оборона команды оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1 гол за матч.
Последние 5 матчей:
-
«Торпедо Миасс» 1:0 «Машук-КМВ»
-
«Машук-КМВ» 1:0 «Динамо Ставрополь» (Кубок России)
-
«Машук-КМВ» 1:3 «Волга Ульяновск»
-
«Родина-2» 1:1 «Машук-КМВ»
-
«Биолог» 0:2 «Машук-КМВ» (Кубок России)
Ключевые показатели:
-
Забивает в среднем 1.00 гола за игру
-
Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
-
Не может выиграть в 4 последних матчах
Анализ команды «Химик»
Команда под руководством Сергея Передни также переживает сложный период, не выигрывая в 5 последних матчах в турнире. Несмотря на это, «Химик» стабильно забивает в каждом из последних 5 матчей, а Дмитрий Меренчуков, с 4 голами в 7 играх, является ключевым игроком атаки. Однако команда имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.40 гола за матч.
Последние 5 матчей:
-
«Муром» 2:2 «Химик» (Кубок России, поражение по пенальти)
-
«Иртыш» 2:1 «Химик»
-
«Химик» 2:2 «Муром»
-
«Химик» 1:0 «БроукБойз» (Кубок России)
-
Ключевые показатели:
-
Забивает в среднем 1.40 гола за игру
-
Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
-
Забивает в 5 последних матчах
Тактический разбор
«Машук-КМВ» использует сбалансированную тактику, полагаясь на контратаки, но команда часто сталкивается с проблемами в защите, что делает их уязвимыми к быстрым прорывам соперника. Тем не менее, они регулярно находят возможности для взятия ворот соперника.
«Химик» предпочитает более атакующую игру, что видно по их результативности – 7 голов в последних 5 играх. Однако их оборонительная линия часто допускает ошибки, что делает их игру более открытой и подверженной пропущенным голам.
Личные встречи
-
15.05.2024 – «Химик» 2:3 «Машук-КМВ»
-
03.04.2024 – «Машук-КМВ» 0:0 «Химик»
В последних матчах между командами наблюдается упорная борьба, но «Машук-КМВ» одержал победу в последней встрече со счетом 3:2, что может вселить уверенность в предстоящем матче.
Коэффициенты букмекера:
-
Победа «Машука-КМВ»: 2.10
-
Ничья: 3.30
-
Победа «Химика»: 3.50
Рекомендации для ставок:
-
Наиболее безопасная ставка: Обе забьют (1.80). Оба коллектива регулярно забивают и имеют проблемы в обороне, что делает этот вариант наиболее вероятным.
-
Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.90). Ожидается открытая игра с большим количеством моментов.
-
Более рискованная ставка: Победа «Машука-КМВ» со счетом 2:1 (9.00). Учитывая их прошлую победу и способность забивать, этот исход выглядит возможным.
Рекомендация: Обе забьют за коэффициент 1.80.