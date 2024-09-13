В 9-м туре Второй лиги России «Машук-КМВ» примет на своем поле «Химик». Обе команды переживают непростые времена, не выигрывая в последних матчах, и стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице. «Машук-КМВ» занимает 5-е место с 11 очками, а «Химик» идет 7-м с 9 очками. Важно отметить, что обе команды демонстрируют результативность, несмотря на проблемы в обороне.

Анализ команды «Машук-КМВ»

Под руководством Артура Садирова «Машук-КМВ» показывает нестабильные результаты. Команда не может выиграть в 4 последних матчах в рамках турнира, но при этом регулярно забивает – 6 из 8 последних матчей завершались с забитыми голами. Лучший бомбардир – Астемир Абазов, забивший 3 гола в 7 играх. Однако оборона команды оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1 гол за матч.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.00 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Не может выиграть в 4 последних матчах

Анализ команды «Химик»

Команда под руководством Сергея Передни также переживает сложный период, не выигрывая в 5 последних матчах в турнире. Несмотря на это, «Химик» стабильно забивает в каждом из последних 5 матчей, а Дмитрий Меренчуков, с 4 голами в 7 играх, является ключевым игроком атаки. Однако команда имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.40 гола за матч.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Забивает в 5 последних матчах

Тактический разбор

«Машук-КМВ» использует сбалансированную тактику, полагаясь на контратаки, но команда часто сталкивается с проблемами в защите, что делает их уязвимыми к быстрым прорывам соперника. Тем не менее, они регулярно находят возможности для взятия ворот соперника.

«Химик» предпочитает более атакующую игру, что видно по их результативности – 7 голов в последних 5 играх. Однако их оборонительная линия часто допускает ошибки, что делает их игру более открытой и подверженной пропущенным голам.

Личные встречи

В последних матчах между командами наблюдается упорная борьба, но «Машук-КМВ» одержал победу в последней встрече со счетом 3:2, что может вселить уверенность в предстоящем матче.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Машука-КМВ»: 2.10

Ничья: 3.30

Победа «Химика»: 3.50

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Обе забьют (1.80). Оба коллектива регулярно забивают и имеют проблемы в обороне, что делает этот вариант наиболее вероятным.

Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.90). Ожидается открытая игра с большим количеством моментов.

Более рискованная ставка: Победа «Машука-КМВ» со счетом 2:1 (9.00). Учитывая их прошлую победу и способность забивать, этот исход выглядит возможным.

Рекомендация: Обе забьют за коэффициент 1.80.