Расписание 4-го раунда Пути регионов Кубка России с «Амкалом» и клубами Первой лиги

РФС утвердил календарь четвeртого раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2024/25. На этой стадии турнира в борьбу вступают команды Первой лиги. Также здесь сыграет медиафутбольный клуб «Амкал».

24 сентября (вторник)

14:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) – «Сочи»

17:00. «Амкар» (Пермь) – «Черноморец» (Новороссийск)

17:00. «Челябинск» – «Тюмень»

19:30. «Волга» (Ульяновск) – «Ротор» (Волгоград)

25 сентября (среда)

12:00. «Динамо-Владивосток» – «Шинник» (Ярославль)

16:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Родина» (Москва)

17:00. «Урал» (Екатеринбург) – «СКА-Хабаровск»

18:00. «Волгарь» (Астрахань) – «Уфа»

18:30. «Орeл» – «Сокол» (Саратов)

18:30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Балтика» (Калининград)

19:00. «Композит» (Павловский Посад) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)

19:00. «Химик» (Дзержинск) – «Чайка» (Песчанокопская)

19:30. «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Торпедо» (Москва)

26 сентября (четверг)

17:00. «Спартак Кострома» – «Енисей» (Красноярск)

18:00. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Арсенал» (Тула)

19:30. «Амкал» (Москва) – «Алания» (Владикавказ)