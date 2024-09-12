Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Расписание 4-го раунда Пути регионов Кубка России с «Амкалом» и клубами Первой лиги

    Расписание 4-го раунда Пути регионов Кубка России с «Амкалом» и клубами Первой лиги

    РФС утвердил календарь четвeртого раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2024/25. На этой стадии турнира в борьбу вступают команды Первой лиги. Также здесь сыграет медиафутбольный клуб «Амкал».

    24 сентября (вторник)

    14:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) – «Сочи»

    17:00. «Амкар» (Пермь) – «Черноморец» (Новороссийск)

    17:00. «Челябинск»«Тюмень»

    19:30. «Волга» (Ульяновск) – «Ротор» (Волгоград)

    25 сентября (среда)

    12:00. «Динамо-Владивосток» – «Шинник» (Ярославль)

    16:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Родина» (Москва)

    17:00. «Урал» (Екатеринбург) – «СКА-Хабаровск»

    18:00. «Волгарь» (Астрахань) – «Уфа»

    18:30. «Орeл» – «Сокол» (Саратов)

    18:30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Балтика» (Калининград)

    19:00. «Композит» (Павловский Посад) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)

    19:00. «Химик» (Дзержинск) – «Чайка» (Песчанокопская)

    19:30. «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Торпедо» (Москва)

    26 сентября (четверг)

    17:00. «Спартак Кострома» – «Енисей» (Красноярск)

    18:00. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Арсенал» (Тула)

    19:30. «Амкал» (Москва) – «Алания» (Владикавказ)

    • В расписании указано московское время.
    • До матчей с клубами РПЛ доберутся только четыре клуба, прошедшие шестой раунд.

    Новости по теме
    «Амкал» – «Алания»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России 26 сентября 2024 года
    «Амкал» может подписать экс-защитника «Спартака» и «Локомотива» 1
    «Амкал» выбрал московский стадион для кубкового матча с «Аланией» 4
    Источник: официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2024 19:03
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+