Миранчук – в «Сьоне», Семак – лучший в РПЛ в июле-августе и другие новости

Трансферный баланс клубов РПЛ за последние 10 лет.
Президент «Сьона» сравнил Миранчука с Зиданом и ван Бастеном: «Великий игрок».
Кривцов: «Лучше никогда не буду чемпионом, чем перейду в «Зенит».
РПЛ определила лучшего тренера июля-августа.
Кривцов недоволен поведением Волкова после ухода из «Краснодара»: «Некрасивый поступок».
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Пиняев поставил условие для перехода в «Зенит».
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Храм возле «Лукойл Арены» увековечил имя Федуна.
Источник: «Бомбардир»