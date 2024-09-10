Миранчук – в «Сьоне», Семак – лучший в РПЛ в июле-августе и другие новости

Трансферный баланс клубов РПЛ за последние 10 лет.

Президент «Сьона» сравнил Миранчука с Зиданом и ван Бастеном: «Великий игрок».

Кривцов: «Лучше никогда не буду чемпионом, чем перейду в «Зенит».

РПЛ определила лучшего тренера июля-августа.

Кривцов недоволен поведением Волкова после ухода из «Краснодара»: «Некрасивый поступок».

Пиняев: «Лучше поеду в Европу, чем буду всю жизнь в шоколаде в России».

Пиняев поставил условие для перехода в «Зенит».

«Сьон» подписал Миранчука.

Храм возле «Лукойл Арены» увековечил имя Федуна.