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    Пиняев поставил условие для перехода в «Зенит»

    Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью ютуб-каналу Nobel допустил трансфер в «Зенит».

    Андрей Аршавин сто раз говорил, что Пиняеву надо или в «Зенит», или в топ-лигу. Ну, чтобы расти. Согласен?

    – Что Пиняеву надо в топ-лигу? Согласен.

    – А что в «Зенит»?

    – Не согласен. Почему? Я не вижу смысла сейчас менять команду в России.

    – Нет, подожди. «Зенит» – это флагман русского футбола, самые сильные легионеры, самые сильные футболисты.

    – Самые сильные легионеры. А сколько там играет русский футболистов?

    – Пока немного.

    – А когда это поменяется? Я не думаю, что «Зенит» поменяет стратегию своего футбола ради Пиняева. Если я увижу, что «Зенит» будет действительно пытаться развивать российских футболистов и делать ставку на них, чтобы они делали результат, не были на подхвате, условно, у латиносов, то, возможно, будет смысл об этом поговорить. Но пока я вижу то, что ставка делается на других футболистов, не на русскоговорящих, не на русских просто, к сожалению, я не вижу смысла своего присутствия там. Вот и всe.

    • 19-летний игрок стоит 8 миллионов евро.
    • Контракт до 2028 года.
    • В 6 матчах сезона РПЛ у Пиняева 1+1.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2024 13:20
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    Комментарии (38)
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    Спартач80
    1725880192
    Зенит - позор российского футбола!
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    Дубина
    1725880253
    Перешел в аля-бзянит - лавка! Карьера угроблена! Будут цыгане бразильские вату катать и миллионы получать,а вы в домино двумя составами гомать)))
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    Garrincha58
    1725881145
    Дурашка маленький прежде чем так говорить надо предложение иметь и кому ты там нужен, а Аршавин просто стебается ему же надо что то базарить на Матче, чтобы за умного сойти , а толку от его работы в клубе НОЛЬ
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    ...уефан
    1725881953
    ...телевизор включён, а в нём базар ниочём...
    Ответить
    somn
    1725882021
    А топ-лиге какая стратегия? Несёт чушь.
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    alefreddy
    1725882855
    играть ему надо а пополнять лавку и подавать мячи латинос это не его
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    Artemka444
    1725883564
    Какой тебе топ клуб, стабильности ноль , еслбы бы голевых передач и голов по 30 за сезон раз 5 сделал бы то тогда да!!!
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    Artemka444
    1725883659
    А спартачи то тут гнилье одно собралось одним словом свинотные
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    Айболид
    1725889175
    Громче всего шумят про не совсем качественный "товар" . Этого гениального подростка стараются распиарить сверх меры . А позёрство из него так и лезет . Пусть он прогрессирует где хочет , года через 3 глянем , куда его нелёгкая занесёт .
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    111ax
    1725894356
    и сколько из Зенита русских игроков затем перешло в ТОП-лиги?
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