Пиняев поставил условие для перехода в «Зенит»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев в интервью ютуб-каналу Nobel допустил трансфер в «Зенит».

– Андрей Аршавин сто раз говорил, что Пиняеву надо или в «Зенит», или в топ-лигу. Ну, чтобы расти. Согласен?

– Что Пиняеву надо в топ-лигу? Согласен.

– А что в «Зенит»?

– Не согласен. Почему? Я не вижу смысла сейчас менять команду в России.

– Нет, подожди. «Зенит» – это флагман русского футбола, самые сильные легионеры, самые сильные футболисты.

– Самые сильные легионеры. А сколько там играет русский футболистов?

– Пока немного.

– А когда это поменяется? Я не думаю, что «Зенит» поменяет стратегию своего футбола ради Пиняева. Если я увижу, что «Зенит» будет действительно пытаться развивать российских футболистов и делать ставку на них, чтобы они делали результат, не были на подхвате, условно, у латиносов, то, возможно, будет смысл об этом поговорить. Но пока я вижу то, что ставка делается на других футболистов, не на русскоговорящих, не на русских просто, к сожалению, я не вижу смысла своего присутствия там. Вот и всe.