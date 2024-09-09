Кривцов недоволен поведением Волкова после ухода из «Краснодара»: «Некрасивый поступок»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов на ютуб-канале Nobel с негативом высказался об ушедшем летом в «Зенит» Сергее Волкове.

– А слова Волкова, первые в «Зените», о том, что круто, что «Зенит» выиграл чемпионат России, тебя задели?

– Да непонятно просто, для чего это вообще он всe говорит Когда он был в команде, он же не говорил такого. Ну, это как бы… От личности зависит, такой поступок некрасивый, считаю.

– Но вот на вопрос, хорошо ли к нему относятся сейчас в «Краснодаре», Эдуард Сперцян сказал: сейчас нет. Можно сказать, что он сделал это от лица команды?

– Ну, я думаю, да. Ну, 100% наверное, что он сделал от лица команды это.