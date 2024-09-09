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    • Кривцов недоволен поведением Волкова после ухода из «Краснодара»: «Некрасивый поступок»

    Кривцов недоволен поведением Волкова после ухода из «Краснодара»: «Некрасивый поступок»

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов на ютуб-канале Nobel с негативом высказался об ушедшем летом в «Зенит» Сергее Волкове.

    – А слова Волкова, первые в «Зените», о том, что круто, что «Зенит» выиграл чемпионат России, тебя задели?

    – Да непонятно просто, для чего это вообще он всe говорит Когда он был в команде, он же не говорил такого. Ну, это как бы… От личности зависит, такой поступок некрасивый, считаю.

    – Но вот на вопрос, хорошо ли к нему относятся сейчас в «Краснодаре», Эдуард Сперцян сказал: сейчас нет. Можно сказать, что он сделал это от лица команды?

    – Ну, я думаю, да. Ну, 100% наверное, что он сделал от лица команды это.

    • Волков летом перешел в «Зенит» из «Краснодара» за 5 миллионов евро.
    • В новом сезоне в его активе 6 матчей (361 минута) без голевых действий.
    • Волков травмировался.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2024 11:23
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    Комментарии (15)
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    Цугундeр
    1725873343
    "Позови меня с собой Я приду сквозь злые ночи Я отправлюсь за тобой Что бы путь мне не пророчил.." "З"-зависть.)
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    Айболид
    1725874572
    "Ну, 100% наверное ..." . Так 100% или наверное ?
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    Азбука
    1725880257
    Игроку Зенита заявить, что Зенит-чемпион и это круто. Какой ужас))
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    Спартач80
    1725880906
    Перейти в Зенит, это уже стать крысой и мразью, ибо там все такие.
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    САДЫЧОК
    1725881430
    Волков отличный защитник ! Пока немного не пошло-но пойдет! Ушел из команды , где руководит самодур влюбленный Галицкий! И все уйдут, всему своё время!
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    Gogy65
    1725909766
    Кривцов неплохой полузащитник с лицом олигофрена. Судя по его высказываниям,впечатление правильное
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