Пиняев: «Лучше поеду в Европу, чем буду всю жизнь в шоколаде в России»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев хочет в Европу. Об этом он рассказал на ютуб-канале Nobel.

– Ты много раз говорил и сейчас подтвердил, что хотел поиграть в Европе. Можешь максимально подробно рассказать, почему ты это хочешь сделать?

– А зачем тогда мы все смотрим Лигу чемпионов и большие вывески других чемпионатов? Зачем мы ездим в Европу, чтобы смотреть футбол? Потому что это страсть, это любовь, которая сидит внутри нас, в наших головах. То, ради чего мы там пошли в футбол. Я пошeл в футбол не потому, что я смотрел, как играл, там, любой клуб РПЛ. Я смотрел футбол в детстве европейский. И прежде всего на моeм телевизоре показывали европейские команды. То, что окажусь я в Европе, в это я верю. И практически уверен в этом.

– Но ты допускаешь, что этого не случится?

– Ну, всe может быть. Но я не хочу просто сидеть в 40 лет у себя, как ты говоришь, в доме на Рублeвке или в квартире в Саратове, думая о том, что я не попробовал, не попытался там оказаться. Лучше я воспользуюсь шансом, который у меня будет, поеду, и у меня не получится, нежели я буду всю жизнь в шоколаде в России и не воспользуюсь шансом, попробовать себя на другом уровне, вот и всe.