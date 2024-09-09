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    • Пиняев: «Лучше поеду в Европу, чем буду всю жизнь в шоколаде в России»

    Пиняев: «Лучше поеду в Европу, чем буду всю жизнь в шоколаде в России»

    Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев хочет в Европу. Об этом он рассказал на ютуб-канале Nobel.

    – Ты много раз говорил и сейчас подтвердил, что хотел поиграть в Европе. Можешь максимально подробно рассказать, почему ты это хочешь сделать?

    – А зачем тогда мы все смотрим Лигу чемпионов и большие вывески других чемпионатов? Зачем мы ездим в Европу, чтобы смотреть футбол? Потому что это страсть, это любовь, которая сидит внутри нас, в наших головах. То, ради чего мы там пошли в футбол. Я пошeл в футбол не потому, что я смотрел, как играл, там, любой клуб РПЛ. Я смотрел футбол в детстве европейский. И прежде всего на моeм телевизоре показывали европейские команды. То, что окажусь я в Европе, в это я верю. И практически уверен в этом.

    – Но ты допускаешь, что этого не случится?

    – Ну, всe может быть. Но я не хочу просто сидеть в 40 лет у себя, как ты говоришь, в доме на Рублeвке или в квартире в Саратове, думая о том, что я не попробовал, не попытался там оказаться. Лучше я воспользуюсь шансом, который у меня будет, поеду, и у меня не получится, нежели я буду всю жизнь в шоколаде в России и не воспользуюсь шансом, попробовать себя на другом уровне, вот и всe.

    • 19-летний игрок стоит 8 миллионов евро.
    • Контракт до 2028 года.
    • В 6 матчах сезона РПЛ у Пиняева 1+1.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2024 12:09
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    Комментарии (14)
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    ...уефан
    1725874024
    ...честно говоря, грустно всё это читать(... Лишний раз убеждаюсь,что молчание - золото...
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    prtcs
    1725875139
    Нажрался на долгие годы?
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    Persona_non_Grata
    1725875694
    Если есть такая возможность и востребованность - надо пробовать !!!
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1725876707
    Так ехай, чего тут сидишь.
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    JIEGEHDA
    1725878640
    Честно говоря , для меня футбол в Европе если считать от русских игроков это топ клубы в которые им не попасть . То есть Европа закрыта . Попробовал Миранчук не повезло . Головин как то пытается и то спустя 2-3 года начал показывать всё что может но и там не стоит забывать что он в Монако.а в Франции не особо сильный турнир.так что Пиняеву стоит играть лучше . Хотя бы этот и следующий сезон тогда возможно в условный Бетис или Болонья типо такого уровня клубы могут попробовать . Но там ценник уже 8 лямов .а с игрой нормальной будут хотеть все 18
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    ilich55
    1725878787
    Давай, давай Серёга, Осер, Хараклес, Леганес.....тебя ждут.
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    Конопляных дел мастер
    1725879119
    А кто тебя в России приглашал и уж тем более за бугром?
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    Garrincha58
    1725880438
    В Европе пахать надо, а ты не помню хоть один матч отыграл от свистка до свистка зазвездился блин, а в РПЛ пока ноль и ничего не выиграл
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    Artemka444
    1725883837
    Кому ты там нужен то
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    полиграф-шариков-yandex
    1725890507
    а как же геи, они тебя тама же того, раскупорят шоколадный глаз
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