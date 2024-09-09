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    • Кривцов: «Лучше никогда не буду чемпионом, чем перейду в «Зенит»

    Кривцов: «Лучше никогда не буду чемпионом, чем перейду в «Зенит»

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не планирует переходить в «Зенит». Об этом игрок заявил на ютуб-канале Nobel.

    – Перейти в «Зенит» или никогда не стать чемпионом с другими командами?

    – Ну, наверное, не стать чемпионом. Но хочется играть. Посмотрим, сколько Волков играл в «Зените».

    Чтобы попасть в «Зенит», ты должен быть на голову сильнее тех бразильцев, которых они покупают, чтобы играть в составе. Если ты не сильнее их, то нечего переходить туда, во-первых. А если ты сильнее их, то нечего переходить в «Зенит». Ты можешь поехать в Европу играть.

    • 22-летний Кривцов стоит 3,5 миллиона евро.
    • У него контракт до 2029 года.
    • У Никиты 2 матча за сборную России, 1 гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2024 10:36
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    Комментарии (28)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    prtcs
    1725875432
    Деньги решают. Помолчал бы за умного сошел.
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    Азбука
    1725875907
    Чемпионом быть не просто. Зависть и пожелания споткнуться от толпы неудачников. А когда не чемпион, могут даже посочувствовать. Таки Кривцов в чём-то имеет основания "никогда не быть чемпионом". Типа так спокойнее.
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    R_a_i_n
    1725877652
    Пиняев, Кривцов... Тенденция однако.
    Ответить
    Garrincha58
    1725880524
    Ещё один чувачёк кому ты нужен
    Ответить
    Спартач80
    1725881063
    Всё меньше людей хотят стать педикулёзными ублюдками...
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    somn
    1725882331
    Вот радость-то какая!
    Ответить
    Plyash
    1725882397
    Про таких,как Дзюба,Соболев,Быстров,Глушенков,Волков есть присказка - "предав однажды,предаст и дважды."Потому как понятно,что это гордыня из-за отсутствия титулов,а не любовь к лазурно-голубеньким.Бог им судья. Стратегия Зенита понятна - набрать самых сильных российских футболистов,что бы им в морду не тыкали,заодно ослабив своих немногих конкурентов.Только душой и совестью эти футболисты не самые сильные оказались,свои клубы бросив.
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    Владимир-Родионов-yandex
    1725896187
    Одобряю
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    Aндрей-кадулин-google
    1725902388
    Обычно так рассуждают неуверенные в себе люди
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    Константин-Шапкин-google
    1725905853
    Правильные мысли
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