Кривцов: «Лучше никогда не буду чемпионом, чем перейду в «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не планирует переходить в «Зенит». Об этом игрок заявил на ютуб-канале Nobel.

– Перейти в «Зенит» или никогда не стать чемпионом с другими командами?

– Ну, наверное, не стать чемпионом. Но хочется играть. Посмотрим, сколько Волков играл в «Зените».

Чтобы попасть в «Зенит», ты должен быть на голову сильнее тех бразильцев, которых они покупают, чтобы играть в составе. Если ты не сильнее их, то нечего переходить туда, во-первых. А если ты сильнее их, то нечего переходить в «Зенит». Ты можешь поехать в Европу играть.