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    Семин оценил трансфер Миранчука в «Сьон»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о трансфере полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

    • Россиянин пришел свободным агентом.
    • Контракт на 2 года.
    • Миранчук стал самым высокооплачиваемым игроком «Сьона» – 1,5 миллиона евро в год.

    «У него еще хорошее время впереди, потому что Антон безусловно, талантливый игрок. У него будут все возможности для того, чтобы продолжить свою карьеру и набрать свои лучшие кондиции. Удачи ему хочется пожелать, да и все, наверное.

    Как я понимаю, было не до выборов, долгое время находился без команды. Сейчас было принято правильное решение, потому что бездействовать нельзя, время идет, этого времени у футболиста очень-очень мало», – сказал Семин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2024 15:29
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