Семин оценил трансфер Миранчука в «Сьон»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о трансфере полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

Россиянин пришел свободным агентом.

Контракт на 2 года.

Миранчук стал самым высокооплачиваемым игроком «Сьона» – 1,5 миллиона евро в год.

«У него еще хорошее время впереди, потому что Антон безусловно, талантливый игрок. У него будут все возможности для того, чтобы продолжить свою карьеру и набрать свои лучшие кондиции. Удачи ему хочется пожелать, да и все, наверное.

Как я понимаю, было не до выборов, долгое время находился без команды. Сейчас было принято правильное решение, потому что бездействовать нельзя, время идет, этого времени у футболиста очень-очень мало», – сказал Семин.