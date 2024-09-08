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  • Черчесов хочет купить «дух победителя»: «Подскажите, на каком базаре продается»

Черчесов хочет купить «дух победителя»: «Подскажите, на каком базаре продается»

8 сентября 2024, 23:29
1

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов дерзко ответил на вопрос журналиста перед матчем Лиги наций со Словенией.

– Насколько правильно радоваться ничьей в матче против Норвегии? Для выхода в финальную часть ЧМ нужен дух победителя. Что делается в этом направлении?

– Вы как-то далеко заглядываете. Мы еще не думаем о чемпионате мира. Подскажите, на каком базаре продается дух победителя. Я туда поеду и сразу же куплю. Это приобретается через тренировки и игры.

  • Казахстан дома сыграл вничью с Норвегией со счетом 0:0.
  • Гостевой матч со Словенией состоится 9 сентября в 21:45 мск.

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Источник: Metaratings
Лига наций Казахстан. Премьер-лига Казахстан Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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АЛЕКС 58
1726068406
На том же базаре,где мозги продаются
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