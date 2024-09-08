Черчесов хочет купить «дух победителя»: «Подскажите, на каком базаре продается»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов дерзко ответил на вопрос журналиста перед матчем Лиги наций со Словенией.

– Насколько правильно радоваться ничьей в матче против Норвегии? Для выхода в финальную часть ЧМ нужен дух победителя. Что делается в этом направлении?

– Вы как-то далеко заглядываете. Мы еще не думаем о чемпионате мира. Подскажите, на каком базаре продается дух победителя. Я туда поеду и сразу же куплю. Это приобретается через тренировки и игры.