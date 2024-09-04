Мостовой дал смелый прогноз на матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом

Александр Мостовой считает, что у сборной России не будет проблем в сентябрьских играх из-за уровня соперников.

«Буду ли я смотреть эти матчи? Вряд ли. Даже если будешь смотреть, то интереса никакого. По мне, лучше было сыграть с каким-нибудь клубом.

Больше пользы, но тут, думаю, о пользе никто не говорит. Туда ещe лететь – это же больших денег стоит! Я даже не знаю, входят ли они в первую сотню сборных.

Ну что вынесешь из этой встречи? Мы играли с Кубой – кто остался доволен? Только те, кто забил, потому что они потом будут ходить и говорить: «Я за сборную Кубе забил».

Когда только сказали, что планируют игры с этими командами, я сразу сказал: «Зачем?» Да, понятно, что эти матчи идут в зачeт. Конечно, все будут говорить: это нужно, это же сборная.

Соперник-то кто? Это же сборная отелей Таиланда и Вьетнама. Выиграем 5:0 и у тех, и у других – и пойдeм дальше», – сказал Мостовой.