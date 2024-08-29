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Боярский объяснил, почему Соболев поможет «Зениту»

29 августа 2024, 15:32
2

Болельщик «Зенита», народный артист РФ Михаил Боярский поделился мнением о нападающем Александре Соболеве.

«Если Соболев появится в «Зените», то это замечательно! Он – известный игрок. Голеадор. Такой цепкий футболист обязательно пригодится клубу, чтобы стать чемпионом.

Это не первый трансфер футболиста из «Спартака», у нас такие уже были. Междоусобная война не имеет никакого отношения и никак не повлияет. Он спортсмен прежде всего, а не антагонист.

Однозначно, трансфер Соболева принесет пользу. Решение тренерского штаба и советников клуба всегда достаточно верное и продуманное», – сказал Боярский.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Московский клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
  • Педседатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал, что петербургский клуб анонсирует информацию, связанную с Соболевым, 29 августа.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (2)
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...уефан
1724935145
...глянь, Мишу по-серьезному под эту тему подписали, надо бакланье мнение к общему знаменателю подводить...
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momwig_
1724938888
Д'Артаньян на старости лет стал форменной проституткой. "Всё полезно, что в рот пролезло" ©
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