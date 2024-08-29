Боярский объяснил, почему Соболев поможет «Зениту»

Болельщик «Зенита», народный артист РФ Михаил Боярский поделился мнением о нападающем Александре Соболеве.

«Если Соболев появится в «Зените», то это замечательно! Он – известный игрок. Голеадор. Такой цепкий футболист обязательно пригодится клубу, чтобы стать чемпионом.

Это не первый трансфер футболиста из «Спартака», у нас такие уже были. Междоусобная война не имеет никакого отношения и никак не повлияет. Он спортсмен прежде всего, а не антагонист.

Однозначно, трансфер Соболева принесет пользу. Решение тренерского штаба и советников клуба всегда достаточно верное и продуманное», – сказал Боярский.