Боярский объяснил, почему Соболев поможет «Зениту»

Болельщик «Зенита», народный артист РФ Михаил Боярский поделился мнением о нападающем Александре Соболеве.
«Если Соболев появится в «Зените», то это замечательно! Он – известный игрок. Голеадор. Такой цепкий футболист обязательно пригодится клубу, чтобы стать чемпионом.
Это не первый трансфер футболиста из «Спартака», у нас такие уже были. Междоусобная война не имеет никакого отношения и никак не повлияет. Он спортсмен прежде всего, а не антагонист.
Однозначно, трансфер Соболева принесет пользу. Решение тренерского штаба и советников клуба всегда достаточно верное и продуманное», – сказал Боярский.
- 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
- Московский клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
- Педседатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал, что петербургский клуб анонсирует информацию, связанную с Соболевым, 29 августа.
Источник: «Спорт-Экспресс»