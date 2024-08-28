Черданцева обвинили в предательстве профессии

Продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко негативно высказался о поведении комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

Черданцев во время трансляции матча «Динамо» – «Крылья Советов» (5:1) покинул эфир.

Причина – получение инсайда о будущем Александра Соболева из «Спартака».

Черданцев сообщил, что форвард вскоре должен перейти в «Зенит».

«То, что сделал Георгий Владимирович Черданцев, называется предательством профессии.

Собственно, мы примерно про это и говорили, когда замечали, что человек не готовится к играм и частенько путает цифры и факты.

Это еще можно как-то оправдать, учитывая статус и прочие былые заслуги. Хотя, как мы знаем из того же спорта, который он комментирует, «былые заслуги в футбол не играют».

Тут человек пошел дальше и просто подставил своего коллегу по репортажу ради собственной выгоды. Пусть даже, как утверждает сам Черданцев, они с Александром Аксеновым (комментатором матча от бровки – прим. «Бомбардира») все согласовали.

А что оставалось делать в этом случае скромному Саше? Когда тебя более матерый, вхожий в кабинеты высокого начальства и давно обласканный большими боссами, коллега ставит в неловкое положение?

Сути разговора никто из нас не знает, но факт в том, что подобные ситуации называются «отказаться нельзя». Помню, в какой-то из культовых «Мафий» одна из миссий называлась так. Ты либо соглашаешься, либо ловишь пулю в лоб.

Что мешало получить инсайд в СМС? Почему не дотерпеть до перерыва? Или вообще до конца игры?

И в целом, оправдывать свое отсутствие на рабочем месте тем, что тебе позвонили важные люди – такое себе. Это вам не приспичило или не что-то случилось в семье, когда бы никто и слова не сказал.

Тут же натуральная подстава. Еще и в якобы в благородных целях.

Лучше бы посрать сходил, ей-Богу», – написал Ладненко.