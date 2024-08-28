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Черданцева обвинили в предательстве профессии

28 августа 2024, 22:46
21

Продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко негативно высказался о поведении комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева.

  • Черданцев во время трансляции матча «Динамо»«Крылья Советов» (5:1) покинул эфир.
  • Причина – получение инсайда о будущем Александра Соболева из «Спартака».
  • Черданцев сообщил, что форвард вскоре должен перейти в «Зенит».

«То, что сделал Георгий Владимирович Черданцев, называется предательством профессии.

Собственно, мы примерно про это и говорили, когда замечали, что человек не готовится к играм и частенько путает цифры и факты.

Это еще можно как-то оправдать, учитывая статус и прочие былые заслуги. Хотя, как мы знаем из того же спорта, который он комментирует, «былые заслуги в футбол не играют».

Тут человек пошел дальше и просто подставил своего коллегу по репортажу ради собственной выгоды. Пусть даже, как утверждает сам Черданцев, они с Александром Аксеновым (комментатором матча от бровки – прим. «Бомбардира») все согласовали.

А что оставалось делать в этом случае скромному Саше? Когда тебя более матерый, вхожий в кабинеты высокого начальства и давно обласканный большими боссами, коллега ставит в неловкое положение?

Сути разговора никто из нас не знает, но факт в том, что подобные ситуации называются «отказаться нельзя». Помню, в какой-то из культовых «Мафий» одна из миссий называлась так. Ты либо соглашаешься, либо ловишь пулю в лоб.

Что мешало получить инсайд в СМС? Почему не дотерпеть до перерыва? Или вообще до конца игры?

И в целом, оправдывать свое отсутствие на рабочем месте тем, что тебе позвонили важные люди – такое себе. Это вам не приспичило или не что-то случилось в семье, когда бы никто и слова не сказал.

Тут же натуральная подстава. Еще и в якобы в благородных целях.

Лучше бы посрать сходил, ей-Богу», – написал Ладненко.

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Комментарии (21)
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val69
1724874711
Красиво размазал Чердака...
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Garrincha58
1724875466
А может он действительно по нужде сходил
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ivany4
1724876139
Интересно, а КДК насколько оштрафует чердака, за нарушение регламента проведения футбольного матча??? Как никак сорвал трансляцию!!!
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NewLife
1724878344
Как это мелочно - копаться в дерьме этих придурков.
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Каратель помойников
1724903083
Так алкаш чердак итак всё тупее и тупее,тут ещё и чипсы жрать начал.
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Админ ресурс
1724906542
У чердака профессия - вылизывать газовое очко, и тут ему нет равных
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nik55
1724907092
всегда говорил что чердак тупой-----спец-зализа немытых
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Городовой
1724907506
Обратил внимание, что во время прямых эфиров Чердак, заметив своё лицо на мониторе, бросает короткий испуганно-любопытный взгляд в камеру.Сперва я расценил это как самолюбование (хотя чем там любоваться?),а потом понял - так смотрит путана на своего сутенёра. В этом вся его суть.
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FCSpartakM
1724917998
матч не смотрел, но сперва подумал, что это прикол какой-то, что он ушел. Это кринжа, конечно. Чувак просто ушел с рабочего места из-за трансфера, который так и не состоялся
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иммануил
1725007400
Если более 2 часов отсутствовал на рабочем месте без уважительной причины, то это считается прогулом! Но газпрёмовские своих не бросают...
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