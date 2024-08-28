Черчесов оценил уровень сборных Норвегии и Словении, против которых Казахстан сыграет в Лиге Наций

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о соперниках в Лиге Наций:
«Про Словению мы пока не думаем, потому что первый барьер у нас – Норвегия. О втором сопернике будем думать позже. В Европе стартовали чемпионаты, еврокубки. Мы видим, как Холанд начал забивать. Но мы будем готовиться не к Холанду, а к сборной Норвегии.Что касается сборной Словении, я смотрел их игры на чемпионате Европы. Тем более, сборная Казахстана уже встречалась с ними в прошлом году. Это довольно крепкая команда с определенным уровнем. Но, повторюсь, про Словению пока не думаем, потому что, как говорят барьеристы, если барьерист думает о втором, третьем, десятом барьере, то обязательно споткнется на первом», – рассказал Черчесов.
- Казахстан сыграет против сборной Норвегии 6 сентября в Алматы в 17:00 по мск.
- Матч против Словении состоится 9 сентября в Любляне в 21:45 по мск.
Источник: Официальный сайт КФФ