Черчесов оценил уровень сборных Норвегии и Словении, против которых Казахстан сыграет в Лиге Наций

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о соперниках в Лиге Наций:

«Про Словению мы пока не думаем, потому что первый барьер у нас – Норвегия. О втором сопернике будем думать позже. В Европе стартовали чемпионаты, еврокубки. Мы видим, как Холанд начал забивать. Но мы будем готовиться не к Холанду, а к сборной Норвегии.Что касается сборной Словении, я смотрел их игры на чемпионате Европы. Тем более, сборная Казахстана уже встречалась с ними в прошлом году. Это довольно крепкая команда с определенным уровнем. Но, повторюсь, про Словению пока не думаем, потому что, как говорят барьеристы, если барьерист думает о втором, третьем, десятом барьере, то обязательно споткнется на первом», – рассказал Черчесов.