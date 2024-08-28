Мостовой объяснил последние результаты «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о трехматчевой серии без победу у «Зенита».

«У «Зенита» получил незначительную травму Вендел и вылетел Глушенков, который всe делал. Но нелогично, когда в команде, где 20 с лишним футболистов, один игрок получает травму и команда сразу перестаeт играть.

Это неправильно, так не должно быть. Поэтому я думаю, что причина неудовлетворительного результата «Зенита» в последних матчах в чeм-то другом.

Я не сказал бы, что у «Зенита» какой-то провал. Кажется, что есть провал, ведь все привыкли, что «Зенит» может один матч проиграть, а потом пять выиграть. Поэтому последние результаты команды сразу бросаются в глаза.

Если взять матчи со «Спартаком» и «Химками», то плохой игры у «Зенита» не было и команда могла выиграть эти матчи. С «Акроном» клуб играл вторым составом и не проиграл.

Кто-то говорит, что «Зенит» проиграл. Почему они проиграли? Они сыграли вничью. Видимо, зря нагнетаем. Сейчас «Зенит» выиграет и всe встанет на свои места», – сказал Мостовой.