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Мостовой объяснил последние результаты «Зенита»

28 августа 2024, 18:47
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о трехматчевой серии без победу у «Зенита».

«У «Зенита» получил незначительную травму Вендел и вылетел Глушенков, который всe делал. Но нелогично, когда в команде, где 20 с лишним футболистов, один игрок получает травму и команда сразу перестаeт играть.

Это неправильно, так не должно быть. Поэтому я думаю, что причина неудовлетворительного результата «Зенита» в последних матчах в чeм-то другом.

Я не сказал бы, что у «Зенита» какой-то провал. Кажется, что есть провал, ведь все привыкли, что «Зенит» может один матч проиграть, а потом пять выиграть. Поэтому последние результаты команды сразу бросаются в глаза.

Если взять матчи со «Спартаком» и «Химками», то плохой игры у «Зенита» не было и команда могла выиграть эти матчи. С «Акроном» клуб играл вторым составом и не проиграл.

Кто-то говорит, что «Зенит» проиграл. Почему они проиграли? Они сыграли вничью. Видимо, зря нагнетаем. Сейчас «Зенит» выиграет и всe встанет на свои места», – сказал Мостовой.

  • Петербургский клуб завершил ничьей в основное время три последних матча: с «Химками» в гостях (1:1), со «Спартаком» дома (0:0) – в РПЛ и с «Акроном» в гостях (1:1, по пенальти 4:5) – в Кубке России.
  • До этого клуб одержал 10 побед подряд с учетом прошлого сезона.
  • В чемпионате страны «Зенит» опустился на второе место и уступает одно очко «Локомотиву».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Garrincha58
1724862388
Зенит с такой игрой в субботу может проиграть ПариНН или потерять очки сыграв опять вничью
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BAIv
1724866668
Проблема в Семаке, распустил игроков, не он видно командует, а два ММ.
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Garrincha58
1724867139
Мостовой откуда ты знаешь, что происходит в Зените, если сам Семак ничего не знает и не поймёт, что происходит с командой
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Каратель помойников
1724869384
Мля,какой же мудрый это мостовой))) ну прям бог логики))
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