Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Кубка России в котором сыграют «Пари НН» и «Краснодар». Игра состоится 28 августа, начало встречи запланировано на 17:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Лукьянов, Ведерников, Гоцук, Баженов, Глущенков, Карапузов, Трошечкин, Мухин, Царукян, Лапинский, Кутателадзе.

Главный тренер: Саша Илич

«Краснодар»: Дюпин, Олусегун, Арутюнян, Тормена, Петров, Газинский, Черников, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.

Главный тренер: Мурад Мусаев

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!