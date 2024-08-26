Бубнов разобрал матч «Динамо» – «Краснодар» и поставил двойку Карасеву

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 6-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (0:1).

«Обе команды упустили в этой встрече много голевых моментов, особенно «Динамо». Бело-голубым опасных атак хватило бы сразу на несколько матчей. При этом курьeзный гол, решивший судьбу игры, совершенно не вытекал из хода встречи. Это просто нечто!

Философия встречи кардинально отличалась от матча «Зенита» и «Спартака». Тут команды не боялись атаковать на протяжении всей игры. Благодаря этому встреча держала в напряжении до финального свистка. Из-за постоянно подключающихся к атакам полузащитников возникало ощущение, что коллективы играют без середины поля.

Главным творцом победы «Краснодара» можно считать Агкацева. Если бы не Станислав, то «Динамо» могло даже победить. Страж ворот «быков» уже полноценно заменил Матвея Сафонова, ушедшего в «ПСЖ». Агкацева можно было смело вызывать в сборную на сентябрьские матчи, он уже готов к этому. Стоит похвалить и Лещука, который вышел на замену и нейтрализовал три выхода один на один.

Во втором тайме «Краснодару» удалось усилить игру за счeт замен. У «быков» сейчас сильнее скамейка. Все вышедшие на поле в составе гостей точно не испортили картину. Тот же Никита Кривцов усилил натиск краснодарцев в нужный момент. Но здесь стоит обратить внимание на тройную замену сразу после перерыва, что указывает на то, что Мусаев не угадал с составом. Пришлось экстренно вносить изменения.

Даса – не игрок уровня «Динамо». Москвичам нужно искать на его место более квалифицированного футболиста. В целом же команду упрекнуть нельзя в плане самоотдачи. Подвела лишь реализация голевых моментов.

Что касается судейства, то это полный кошмар. Карасeв, тебе двойка! Выше оценку арбитр не заслужил. Непонятно, куда смотрел Сергей и его помощники на VAR в моменте с падением Лаксальта в штрафной площади. Если такие пенальти не ставить, то тогда какие?

Не меньше возмущения вызывает оценка столкновения Джона Кордобы и Андрея Лунeва. Нападающий не должен лететь ногами вперeд, когда вратарь оказывается первым на мяче. Можно сумасшедшую травму нанести. Колумбиец сыграл очень опасно и грязно. Он заслуживал красной карточки, а судья не показал даже жeлтой. Карасeв испортил матч! «Динамо» могло зацепиться за ничью как минимум», – написал Бубнов.