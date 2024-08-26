Галактионов прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о лидерстве в РПЛ.

В 6-м туре РПЛ «Локо» победил дома «Ростов» (3:2).

– «Локомотив» на первом месте. Вы боретесь за чемпионство?

– Вы хотите от меня плакаты, лозунги. Думаете, мы хотим бороться за какие‑то отдельные места? Мы стремимся только наверх. Когда хищник чует запах мяса, конечно, хочется его есть и двигаться вперед.

Шесть туров – промежуточный этап. Нас не расшатать. Мы знаем, когда нужно встряхнуть, а когда – похвалить.