Галактионов прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о лидерстве в РПЛ.
- В 6-м туре РПЛ «Локо» победил дома «Ростов» (3:2).
– «Локомотив» на первом месте. Вы боретесь за чемпионство?
– Вы хотите от меня плакаты, лозунги. Думаете, мы хотим бороться за какие‑то отдельные места? Мы стремимся только наверх. Когда хищник чует запах мяса, конечно, хочется его есть и двигаться вперед.
Шесть туров – промежуточный этап. Нас не расшатать. Мы знаем, когда нужно встряхнуть, а когда – похвалить.
- Следующий соперник «Локо» – «Химки».
- «Локомотив» не брал РПЛ с 2018 года.
Источник: «Матч ТВ»