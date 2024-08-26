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  • Галактионов прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ

Галактионов прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ

26 августа 2024, 00:15
5

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о лидерстве в РПЛ.

  • В 6-м туре РПЛ «Локо» победил дома «Ростов» (3:2).

– «Локомотив» на первом месте. Вы боретесь за чемпионство?

– Вы хотите от меня плакаты, лозунги. Думаете, мы хотим бороться за какие‑то отдельные места? Мы стремимся только наверх. Когда хищник чует запах мяса, конечно, хочется его есть и двигаться вперед.

Шесть туров – промежуточный этап. Нас не расшатать. Мы знаем, когда нужно встряхнуть, а когда – похвалить.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (5)
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Loko_Roma
1724621056
Зенит зимой всю молодеж скупит
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BRO_football
1724621342
Мясо теперь на 5 месте. Так что на запах мяса в следующем туре придётся спускаться вниз по таблице, а не наверх
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Админ ресурс
1724646647
Локогерлз окрылены)) мечтают о шампиньонстве. В юпилейный для зендида год никому не светит, будут бессовестно тянуть газовый нацпроект, честно играть болотные не умеют. Щас скупят игрунов, остальных деньгой поманят, судеек зарядят, фарм клупы подтянут, и дело в шляпе. А кучка ленингалских фонадов будет радоваться такому шампиньонству.
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tushkanlz
1724650508
" Нас не расшатать. Мы знаем, когда нужно встряхнуть, а когда – похвалить." - Правильный ответ журналюгам..
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