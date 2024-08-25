Бубнов подвел итоги матча «Зенит» – «Спартак»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0).

«Если брать встречу в целом, то «Спартак» может занести еe себе в актив. В первом тайме команды играли на равных, а после перерыва красно-белые владели большим преимуществом, особенно после удаления Эраковича. «Зениту» же было очень тяжело в концовке, поэтому питерцы приобрели очко, а не потеряли два.

Главная причина отсутствия голов и опасных моментов со стороны «Зенита» – слабая игра большинства полузащитников, которые не сумели взять под контроль середину поля, чтобы создать давление на соперников. Да, вернулся Вендел, но его физические кондиции оставляют желать лучшего. Ему нужно набирать форму, чтобы вернуть того Вендела, к которому мы привыкли.

Волков же сейчас – слабое звено питерской дружины. Он не оправдывает выданных ему авансов. Сергей и в защите ненадeжен, и в нападении ничего не создаeт. Команде Семака в этой встрече не хватало и Максима Глушенкова. Без него Кассьерра выглядел невыразительно.

Латышонок – лучший игрок матча и всего чемпионата. Он внeс решающий вклад в то, что «Зенит» за шесть туров пропустил всего один гол. Если брать объективно, то именно он должен играть за сборную. Сафонов, неиграющий в «ПСЖ», однозначно не будет конкурентом Евгению без игровой практики.

«Спартаку» очень помогает скамейка запасных, она сильнее, чем у «Зенита». Это позволяет Станковичу без ущерба для качества футбола ротировать состав и менять игроков во время матча. Благодаря превосходству в этом аспекте красно-белые выглядели лучше и должны были победить.

Замена Мартинса в первом тайме полностью оправдана. Полузащитник играл очень жeстко, за гранью дозволенного, он легко мог отправиться в подтрибунное помещение, будь Мешков менее благосклонен к нему. Где-то Станкович, конечно, перестраховался, но замена на Зобнина позволила не остаться в меньшинстве.

Сейчас в верхней половине турнирной таблицы МИР РПЛ высокая плотность. «Спартак» с «Зенитом» поборются за чемпионство, если красно-белые продолжат также играть. В борьбу за золото могут включиться и «Локомотив» с московским «Динамо», да и ЦСКА с «Краснодаром» несильно отстали. Конкуренция выше, чем в прошлом сезоне, а это идeт на пользу зрелищности чемпионата», – написал Бубнов.