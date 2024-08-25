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Бубнов подвел итоги матча «Зенит» – «Спартак»

25 августа 2024, 13:13
19

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0).

«Если брать встречу в целом, то «Спартак» может занести еe себе в актив. В первом тайме команды играли на равных, а после перерыва красно-белые владели большим преимуществом, особенно после удаления Эраковича. «Зениту» же было очень тяжело в концовке, поэтому питерцы приобрели очко, а не потеряли два.

Главная причина отсутствия голов и опасных моментов со стороны «Зенита» – слабая игра большинства полузащитников, которые не сумели взять под контроль середину поля, чтобы создать давление на соперников. Да, вернулся Вендел, но его физические кондиции оставляют желать лучшего. Ему нужно набирать форму, чтобы вернуть того Вендела, к которому мы привыкли.

Волков же сейчас – слабое звено питерской дружины. Он не оправдывает выданных ему авансов. Сергей и в защите ненадeжен, и в нападении ничего не создаeт. Команде Семака в этой встрече не хватало и Максима Глушенкова. Без него Кассьерра выглядел невыразительно.

Латышонок – лучший игрок матча и всего чемпионата. Он внeс решающий вклад в то, что «Зенит» за шесть туров пропустил всего один гол. Если брать объективно, то именно он должен играть за сборную. Сафонов, неиграющий в «ПСЖ», однозначно не будет конкурентом Евгению без игровой практики.

«Спартаку» очень помогает скамейка запасных, она сильнее, чем у «Зенита». Это позволяет Станковичу без ущерба для качества футбола ротировать состав и менять игроков во время матча. Благодаря превосходству в этом аспекте красно-белые выглядели лучше и должны были победить.

Замена Мартинса в первом тайме полностью оправдана. Полузащитник играл очень жeстко, за гранью дозволенного, он легко мог отправиться в подтрибунное помещение, будь Мешков менее благосклонен к нему. Где-то Станкович, конечно, перестраховался, но замена на Зобнина позволила не остаться в меньшинстве.

Сейчас в верхней половине турнирной таблицы МИР РПЛ высокая плотность. «Спартак» с «Зенитом» поборются за чемпионство, если красно-белые продолжат также играть. В борьбу за золото могут включиться и «Локомотив» с московским «Динамо», да и ЦСКА с «Краснодаром» несильно отстали. Конкуренция выше, чем в прошлом сезоне, а это идeт на пользу зрелищности чемпионата», – написал Бубнов.

  • Защитник «Зенита» Страхиня Эракович был удален за вторую желтую карточку на 62-й минуте.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ с 14 очками после шести матчей, у «Спартака» 11 очков и четвертая позиция. На счету «Локомотива» и «Динамо» по 12 баллов после пяти игр, у ЦСКА – 10 (6 матчей), у «Краснодара» – 9 (5 матчей).

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бубнов Александр
Комментарии (19)
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vvv123
1724581075
А вот почему свистун Эраковича удалил, а Мартинса нет? Да еще пару свиней можно было выгнать, если бы их не заменили!
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raritet
1724581238
Обьективно. Все по делу.
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JTherry
1724582369
"замена на Зобнина" позволила Спартаку не остаться в меньшинстве, но его выход серьёзно ослабил хватку Спартака в центре поля, Мартинс выжег центр поля, Зоба не в форме...(
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DVOK68
1724582412
Приходи на матч тв,Александр...Встребуши то болото.
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DVOK68
1724582505
Всегда знал что Александр понимает в футболе.
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DOCTOR PENALTY
1724584859
Во всём согласен с Бубновым, кроме одного, Краснодар с Мусаевым - это не борец за золото. *
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Админ ресурс
1724588924
Когда у шампиньона лучший игрун - вратарь, это позорище
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ivany4
1724589298
После того, как Бубнов приучил оценивать футболистов по ТТД, оценки болельщиками игр и футболистов стали актуальные.)) По положению на 6 тур, его аналитика актуальна. Однако не отмечен момент нет сыгранности Спартака, хоть и хорошие исполнители. Грамотно Станкович уловил "игру с горчичниками".)) Вот только если это будет продолжаться, то боюсь и он вскоре отчалит за бугор. Вы не задумывались, почему Сырёжа, не уходит с поста. А его все устраивает, а на судейство он "обращает внимание" для проформы и не так часто как хотелось бы.)) Как бы не говорили про хорошую скамейку, но вчера вышел Зоба после болезни, и сыграл процентов на 60. Жаль, что не все еще настроено.
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FCSpartakM
1724594626
сыграли 6 туров уже какие-то прогнозы на борьбу . Нда
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