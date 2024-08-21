Комментатор Нагучев оценил поведение Соболева

Комментатор Роман Нагучев предположил, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев захотел перейти в «Зенит».

«Всe к этому шло в течение нескольких лет. Не было никакого секрета в том, какой футболист Соболев в «Спартаке». Именно так закрылся Джекил и открылся Хайд.

Всe выглядит по-идиотски. Не может взрослый человек себя так вести. Не знаю, что Соболев хочет доказать. Сумасшедшая зарплата, ты играешь в «Спартаке», у тебя прекрасная семья, ты обеспечен всем. Вопрос: что ещe надо? С ним точно произошло что-то личное», – сказал Нагучев.

27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».

Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.

По данным СМИ, футболист рассчитывает этим летом перейти в «Зенит».

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