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Комментатор Нагучев оценил поведение Соболева

21 августа 2024, 10:26
16

Комментатор Роман Нагучев предположил, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев захотел перейти в «Зенит».

«Всe к этому шло в течение нескольких лет. Не было никакого секрета в том, какой футболист Соболев в «Спартаке». Именно так закрылся Джекил и открылся Хайд.

Всe выглядит по-идиотски. Не может взрослый человек себя так вести. Не знаю, что Соболев хочет доказать. Сумасшедшая зарплата, ты играешь в «Спартаке», у тебя прекрасная семья, ты обеспечен всем. Вопрос: что ещe надо? С ним точно произошло что-то личное», – сказал Нагучев.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне 1 матч за «Спартак».
  • Клуб отстранил игрока от тренировок с 23 июля.
  • По данным СМИ, футболист рассчитывает этим летом перейти в «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (16)
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Slavan52
1724225545
Спроси у агента, который решил срубить бабла
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Нуф-Нуф
1724226617
Что-то личное? Агент Андреев.
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ilich55
1724226775
"С ним точно произошло что-то личное" Именно так. Бедняга получил боевую психическую травму от сумасшедшей зарплаты и чрезмерного внимания СМИ.
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Cleaner
1724227011
Дельфин почувствовал себя ВЕЛИКИМ игроком, которого УБОГИЙ Спартачишка не достоин!...(((
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ivany4
1724227691
Не надо путать личных овец, с государственными.))(С) Если в 27 лет человек не умеет преодолевать личные трудности, то со спортом нужно завязывать.
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evgevg13
1724235616
Нимб вырос...
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FCSpartakM
1724235737
Ушел Джика, зп в зените насыпят больше+ комиссия агенту выйдет млн 2-4. Но поведение Соболя -детское просто. Он сейчас в зенит растренированный придет.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1724249433
Да просто любой игрок мечтает играть в лучшем клубе России, а не в каком-то замухрыжном спаме.
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