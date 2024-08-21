Позиция Миллера по Соболеву, интерес «Зенита» к Литвинову, трансфер Изидора в Англию и другие новости

Стала известна позиция Миллера по трансферу Соболева.

Появились новые подробности переговоров по Соболеву.

В «Зените» перечислили футболистов, которые не сыграют со «Спартаком».

Стало известно возможное наказания для «ПСЖ» из-за разбирательства по Мбаппе.

Иранский новичок «Динамо» Мх заявил, что получал предложение от «Зенита».

Чистяков рассказал, что его не устраивает в «Зените».

Литвинов ответил на интерес «Зенита» и «Ростова».

Суперкомпьютер вычислил шансы команд на чемпионство в РПЛ.

«Спартак» лидирует в РПЛ по пяти статистическим показателям.

Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии.

«Динамо» Мх арендовало вратаря «Зенита».

Хурадо: «Федуна охраняли пулеметчики».