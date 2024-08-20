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Хурадо: «Федуна охраняли пулеметчики»

20 августа 2024, 19:16
10

Бывший полузащитник «Спартака» Хуан Мануэль Хурадо поделился воспоминанием об экс-владельце клуба Леониде Федуне.

– В одном из интервью ты рассказывал, что Федун приезжал на базу в сопровождении семи охранников, вооружeнных тремя пулемeтами. Это была шутка или фантазия журналиста?

– Нет, это была правда! Когда он приезжал на базу команды, его сопровождали семь телохранителей с пистолетами-пулемeтами. Я видел это собственными глазами.

– Тебя это испугало?

– Нет, это же наш президент. Не думаю, что он хотел нам сделать что-то плохое, ха-ха.

  • Федун был в «Спартаке» в 2004-2022 годах.
  • При нем команда взяла все российские трофеи.
  • Сейчас «Спартак» находится под управлением «Лукойла».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Хурадо Хосе Мануэль Федун Леонид
Комментарии (10)
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BAIv
1724173119
А ещё пистолет-танк у них был.
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alefreddy
1724174575
окуеть как много всего.А Хурадо хороший игрок-сейчас таких нет- только Квинси лучше его
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andr45
1724175495
«его сопровождали семь телохранителей с пистолетами-пулемeтами.» Не семь телохранителей, а семьдесят семь, и не с пистолетами-пулеметами, а с базуками и гранатометами)
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R_a_i_n
1724178684
Вы бы ещё написали с гранатометами)))
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Cleaner
1724180419
Гранатометчиков в засаде не было???...)))
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Бригадный
1724214442
Это на машинах было 7 охранников. А еще 3 мотоциклетки с пулеметами. Честного человека обязательно нужно охранять.
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