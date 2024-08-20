Хурадо: «Федуна охраняли пулеметчики»

Бывший полузащитник «Спартака» Хуан Мануэль Хурадо поделился воспоминанием об экс-владельце клуба Леониде Федуне.
– В одном из интервью ты рассказывал, что Федун приезжал на базу в сопровождении семи охранников, вооружeнных тремя пулемeтами. Это была шутка или фантазия журналиста?
– Нет, это была правда! Когда он приезжал на базу команды, его сопровождали семь телохранителей с пистолетами-пулемeтами. Я видел это собственными глазами.
– Тебя это испугало?
– Нет, это же наш президент. Не думаю, что он хотел нам сделать что-то плохое, ха-ха.
- Федун был в «Спартаке» в 2004-2022 годах.
- При нем команда взяла все российские трофеи.
- Сейчас «Спартак» находится под управлением «Лукойла».
Источник: «Чемпионат»