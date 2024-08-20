Хурадо: «Федуна охраняли пулеметчики»

Бывший полузащитник «Спартака» Хуан Мануэль Хурадо поделился воспоминанием об экс-владельце клуба Леониде Федуне.

– В одном из интервью ты рассказывал, что Федун приезжал на базу в сопровождении семи охранников, вооружeнных тремя пулемeтами. Это была шутка или фантазия журналиста?

– Нет, это была правда! Когда он приезжал на базу команды, его сопровождали семь телохранителей с пистолетами-пулемeтами. Я видел это собственными глазами.

– Тебя это испугало?

– Нет, это же наш президент. Не думаю, что он хотел нам сделать что-то плохое, ха-ха.